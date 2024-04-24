Подлил масла в огонь: лидер группы "Без Обмежень" заинтриговал романтическими кадрами с пиарщицей (фото)
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Сергей разместил романтические черно-белые фото
Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец, уже не впервые подогревающий слухи о романе с пиарщицей Юлией, показал свежие кадры из Одессы. Музыкант с Юлией прогуливались по улицам города.
На странице в Instagram Сергей разместил романтические черно-белые фотографии. Пара мило гуляла по портовой Одессе.
У коллектива "Без Обмежень" был там концерт, однако в свободное время исполнитель просто отдыхал. Музыкант и пиарщица мило держались за руки и шли рядом друг с другом.
"Великолепная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" – высказался Танчинец.
Фанаты вновь начали говорить, что Юлию и Сергея объединяют не только рабочие моменты, но и любовные.
- "Клево, когда люди счастливы друг с другом. Так и излучается этот вайб!"
- "Вы такие милые вместе! Видно, что оба очень счастливы!"
- "Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!"
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