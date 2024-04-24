Подлил масла в огонь: лидер группы "Без Обмежень" заинтриговал романтическими кадрами с пиарщицей (фото)

Сергей разместил романтические черно-белые фото

Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец, уже не впервые подогревающий слухи о романе с пиарщицей Юлией, показал свежие кадры из Одессы. Музыкант с Юлией прогуливались по улицам города.

На странице в Instagram Сергей разместил романтические черно-белые фотографии. Пара мило гуляла по портовой Одессе.

У коллектива "Без Обмежень" был там концерт, однако в свободное время исполнитель просто отдыхал. Музыкант и пиарщица мило держались за руки и шли рядом друг с другом.

Сергей и Юлия. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

"Великолепная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" – высказался Танчинец.

Сергей и Юлия в Одессе. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Фанаты вновь начали говорить, что Юлию и Сергея объединяют не только рабочие моменты, но и любовные.

"Клево, когда люди счастливы друг с другом. Так и излучается этот вайб!"

"Вы такие милые вместе! Видно, что оба очень счастливы!"

"Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!"

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA, рассказала, общается ли с ним после разрыва. Женщина заверила, что имеет теплые и дружеские отношения со звездным мужчиной.