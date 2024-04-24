Укр

Подлил масла в огонь: лидер группы "Без Обмежень" заинтриговал романтическими кадрами с пиарщицей (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец Новость обновлена 24 апреля 2024, 11:51
Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей разместил романтические черно-белые фото

Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец, уже не впервые подогревающий слухи о романе с пиарщицей Юлией, показал свежие кадры из Одессы. Музыкант с Юлией прогуливались по улицам города.

На странице в Instagram Сергей разместил романтические черно-белые фотографии. Пара мило гуляла по портовой Одессе.

У коллектива "Без Обмежень" был там концерт, однако в свободное время исполнитель просто отдыхал. Музыкант и пиарщица мило держались за руки и шли рядом друг с другом.

Сергей Танчинец, Юлия
Сергей и Юлия. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

"Великолепная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" – высказался Танчинец.

Сергей Танчинец, Юлия
Сергей и Юлия в Одессе. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Фанаты вновь начали говорить, что Юлию и Сергея объединяют не только рабочие моменты, но и любовные.

  • "Клево, когда люди счастливы друг с другом. Так и излучается этот вайб!"
  • "Вы такие милые вместе! Видно, что оба очень счастливы!"
  • "Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!"

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA, рассказала, общается ли с ним после разрыва. Женщина заверила, что имеет теплые и дружеские отношения со звездным мужчиной.

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#Музыкант #Гурт Без обмежень #Сергей Танчинец