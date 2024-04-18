Экс-жена Дзидзьо рассказала, общается ли с ним после развода (фото)

SLAVIA сохранила с бывшим дружеские отношения

Бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо – певица SLAVIA – рассказала, общается ли после разрыва. Женщина заверила, что имеет теплые и дружеские отношения со звездным мужчиной, который кардинально поменял свое творческое амплуа.

По словам артистки, они часто общаются и не забывают поздравлять друг друга с праздниками. В интервью gazeta.ua. SLAVIA вспомнила, как Михаил Хома звонил по телефону ей на день рождения.

Михаил Хома (Дзидзьо) и SLAVIA. Фото instagram.com/slavia_official/

"Обычно мы долго общаемся по телефону, минут 40 как минимум. Но в тот день я сперва не хотела поднимать трубку. Мы собрались в узком кругу, и для меня это был не столько праздник, как возможность пообщаться и поддержать близких друзей", — подчеркнула SLAVIA.

Но ее друзья уговорили пообщаться с бывшим мужем. SLAVIA уверяет, что даже несмотря на развод они остаются близкими людьми.

Добавим, что Михаил Хома и SLAVIA создали семью в 2013 году. Брак продлился до 2021-го, пара разошлась.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Пономарев, Михаил Хома и Тарас Тополя представили чувственный клип "Темна нічка". Песня глубокая и лирическая, посвященная войне в Украине и тем людям, которые защищают наше спокойствие.