Підлив масла в вогонь: лідер гурту "Без Обмежень" заінтригував романтичними кадрами з піарницею (фото)

Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець, який вже не вперше підігріває чутки про роман із піарницею Юлією, показав свіжі кадри з Одеси. Музикант з Юлією прогулювалися вулицями міста.

На сторінці в Instagram Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото. Пара мило прогулювалися портовою Одесою.

У колективу "Без Обмежень" був там концерт, проте у вільний час виконавець просто відпочивав. Музикант і піарниця мило трималися за руки та йшли поруч одне з одним.

Сергій та Юлія. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

"Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!" – висловився Танчинець.

Сергій та Юлія в Одесі. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Фани знову почали говорити, що Юлію та Сергія поєднують не лише робочі моменти, а й любовні.

"Кльово, коли люди щасливі одне з одним. Так і випромінюється цей вайб!"

"Ви такі милі разом! Видно, що обоє дуже щасливі!"

"Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!"

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