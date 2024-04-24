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Підлив масла в вогонь: лідер гурту "Без Обмежень" заінтригував романтичними кадрами з піарницею (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець Новина оновлена 24 квітня 2024, 11:51
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець, який вже не вперше підігріває чутки про роман із піарницею Юлією, показав свіжі кадри з Одеси. Музикант з Юлією прогулювалися вулицями міста.

На сторінці в Instagram Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото. Пара мило прогулювалися портовою Одесою.

У колективу "Без Обмежень" був там концерт, проте у вільний час виконавець просто відпочивав. Музикант і піарниця мило трималися за руки та йшли поруч одне з одним.

Сергій Танчинець, Юлія
Сергій та Юлія. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

"Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!" – висловився Танчинець.

Сергій Танчинець, Юлія
Сергій та Юлія в Одесі. Фото instagram.com/sergii_tanchynets

Фани знову почали говорити, що Юлію та Сергія поєднують не лише робочі моменти, а й любовні.

  • "Кльово, коли люди щасливі одне з одним. Так і випромінюється цей вайб!"
  • "Ви такі милі разом! Видно, що обоє дуже щасливі!"
  • "Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!"

Раніше "Телеграф" писав, що колишня дружина українського музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA , розповіла, чи спілкується з ним після розриву. Жінка запевнила, що має теплі та дружні стосунки з зірковим чоловіком.

Теги:
#Музикант #Гурт Без обмежень #Сергій Танчинець