Підлив масла в вогонь: лідер гурту "Без Обмежень" заінтригував романтичними кадрами з піарницею (фото)
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Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото
Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець, який вже не вперше підігріває чутки про роман із піарницею Юлією, показав свіжі кадри з Одеси. Музикант з Юлією прогулювалися вулицями міста.
На сторінці в Instagram Сергій розмістив романтичні чорно-білі фото. Пара мило прогулювалися портовою Одесою.
У колективу "Без Обмежень" був там концерт, проте у вільний час виконавець просто відпочивав. Музикант і піарниця мило трималися за руки та йшли поруч одне з одним.
"Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!" – висловився Танчинець.
Фани знову почали говорити, що Юлію та Сергія поєднують не лише робочі моменти, а й любовні.
- "Кльово, коли люди щасливі одне з одним. Так і випромінюється цей вайб!"
- "Ви такі милі разом! Видно, що обоє дуже щасливі!"
- "Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!"
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