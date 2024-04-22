Евровидение 2024: порядок выступлений всех участников конкурса

В первом полуфинале выступят 15 стран, во втором – 16

В скором времени в одной из Скандинавских стран состоится самый престижный музыкальный конкурс Европы – Евровидение 2024. Швеция организует масштабное действо в городе Мальме, куда съедутся лучшие из лучших.

Участие в конкурсе в этом году примут представители 37 стран, кроме Румынии, которая из-за финансовых проблем отказалась от Евровидения 2024. Первый полуфинал состоится 7 мая, второй – 9 мая, а гранд-финал – 11 мая.

В первом полуфинале выступят 15 стран, во втором – 16, а в финале зрители смогут оценить выступления 20 стран (по 10 из каждого полуфинала), а также будут выступать представители стран Великой пятерки: Германии, Великобритании, Швеции, Италии и Франции. .

Первый полуфинал 7 мая: порядок выступлений

Украина будет выступать пятой в первом полуфинале. Фото instagram.com/eurovision/

Трансляция первого полуфинала начнется в 21:00 по Центрально-Европейскому летнему времени.

Выступать страны будут в следующем порядке:

1. Кипр

2. Сербия

3. Литва

4. Ирландия

Великобритания

5. Украина

6. Польша

7. Хорватия Исландия

Германия

8. Словения

9. Финляндия

10. Молдова

Швеция

12. Азербайджан

13. Австралия

14. Португалия

15. Люксембург

Страны Большой пятерки

Германия

Швеция

Великобритания

Второй полуфинал 9 мая: порядок выступлений

во втором полуфинале выступят 16 стран. Фото instagram.com/eurovision/

Трансляция начнется в 21:00 по Центрально-Европейскому летнему времени.

Выступать страны будут в следующем порядке:

1. Кипр

2. Сербия

3. Литва

4. Ирландия

Великобритания

5. Украина

6. Польша

7. Хорватия Исландия

Германия

8. Словения

9. Финляндия

10. Молдова

Швеция

12. Азербайджан

13. Австралия

14. Португалия

15. Люксембург

Страны Большой пятерки

Германия

Швеция

Великобритания

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" выступят в первом полуфинале. Согласно жеребьевке, они выйдут на сцену пятыми. Букмекеры в течение длительного времени прочили девушкам первое место, однако вскоре прогнозы резко изменились.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина потеряла второе место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024 года. Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров.