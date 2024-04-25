Євробачення 2024: організатори показали головну сцену конкурсу (фото)

Родзинка арени - світлодіодні куби, які рухаються

Організатори Євробачення-2024 оприлюднили світлини головної сцени міжнародного музичного конкурсу, участь в якому візьмуть артисти з 37 країн. На її зведення та оформлення пішло шість місяців.

Над ареною працювали художник-постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла Фредрік Стормбі. Кадри оновленої сцени розмістили на сторінці в Instagram.

Арена складається з світлодіодних кубів, які рухається, та підлоги. Сцена побудована у формі хреста та буде розташована у центрі глядацької зали. Глядачі зможуть з усіх ракурсів роздивитися виступ учасників.

Сцена складається із світлодіодних кубів. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Творці розташували в Malmö Arena понад дві тисячі різних світлодіодних приладів. Протягом останніх місяців організатори працювали над фінальними налаштуваннями.

Яскрава сцена. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Додамо, перший півфінал відбудеться 7 травня, другий – 9 травня, а гранд-фінал – 11 травня. Представниці України Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступатимуть у першому півфіналі. Згідно з жеребкуванням, вони вийдуть на сцену п'ятими. Букмекери протягом тривалого часу пророкували дівчатам перше місце, проте згодом прогнози різко змінили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.