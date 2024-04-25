Джей Ло дала несколько советов, как иметь здоровый внешний вид (фото)

Бьюти-советы Лопес назвали "сияющими"

На странице именного косметического бренда американской певицы Дженнифер Лопес, поражающей не только хорошим вкусом, но и свежим видом, дали несколько советов для женщин, стремящихся сохранить красоту и молодость. Они помогут прекрасной половине человечества более тщательно заботиться о себе и сказать старости – до свидания.

На странице в Instagram обнародовали три тезиса от знаменитости. В посте бьюти-советы Лопес назвали "сияющими" и направленными на поддержание здоровья.

Первый шаг – здоровый сон. Фото instagram.com/jlobeauty/

В первом совете речь идет о полноценном сне – 8-10 часов в сутки.

Второй шаг – пейте воду. Фото instagram.com/jlobeauty/

Второй совет касается водного баланса. По-простому – стоит пить много воды.

Третий шаг – солнцезащитный крем. Фото instagram.com/jlobeauty/

"Всегда используйте средства с солнцезащитным фильтром, когда выходите на улицу", – говорится в третьем пункте.

Добавим, что 54-летняя знаменитость является обладательницей косметической марки JLo Beauty, выпускающей различные линейки средств по уходу за кожей лица и тела. Идея собственного бренда у Джей Ло возникла давно – в конце 2018 года, тогда Лопес рассказывала, что работает над разработкой собственных продуктов по уходу за кожей. Стоит отметить, что исполнительница также выпускает духи под своим именем, а несколько лет назад совместно с Inglot Cosmetics и визажистом Скоттом Барнсом выпустила коллекцию средств для макияжа.

Ранее Телеграф писал, что Джей Ло в новом клипе блеснула платьем от украинского дизайнера. Украинский бренд FROLOV пришелся по душе многим звездам.