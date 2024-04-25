Джей Ло дала несколько советов, как иметь здоровый внешний вид (фото)
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Бьюти-советы Лопес назвали "сияющими"
На странице именного косметического бренда американской певицы Дженнифер Лопес, поражающей не только хорошим вкусом, но и свежим видом, дали несколько советов для женщин, стремящихся сохранить красоту и молодость. Они помогут прекрасной половине человечества более тщательно заботиться о себе и сказать старости – до свидания.
На странице в Instagram обнародовали три тезиса от знаменитости. В посте бьюти-советы Лопес назвали "сияющими" и направленными на поддержание здоровья.
В первом совете речь идет о полноценном сне – 8-10 часов в сутки.
Второй совет касается водного баланса. По-простому – стоит пить много воды.
"Всегда используйте средства с солнцезащитным фильтром, когда выходите на улицу", – говорится в третьем пункте.
Добавим, что 54-летняя знаменитость является обладательницей косметической марки JLo Beauty, выпускающей различные линейки средств по уходу за кожей лица и тела. Идея собственного бренда у Джей Ло возникла давно – в конце 2018 года, тогда Лопес рассказывала, что работает над разработкой собственных продуктов по уходу за кожей. Стоит отметить, что исполнительница также выпускает духи под своим именем, а несколько лет назад совместно с Inglot Cosmetics и визажистом Скоттом Барнсом выпустила коллекцию средств для макияжа.
Ранее Телеграф писал, что Джей Ло в новом клипе блеснула платьем от украинского дизайнера. Украинский бренд FROLOV пришелся по душе многим звездам.