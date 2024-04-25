Джей Ло дала кілька порад, як мати здоровий зовнішній вигляд (фото)

б’юті-поради Лопес назвали "сяючими"

На сторінці іменного косметичного бренду американської співачки Дженніфер Лопес, яка вражає не лише хорошим смаком, а й свіжим виглядом, дали кілька порад для жінок, які прагнуть зберегти красу та молодість. Вони допоможуть прекрасній половині людства ретельніше дбати про себе та сказати старості – до побачення.

На сторінці в Instagram оприлюднили три тези від знаменитості. У пості б’юті-поради Лопес назвали "сяючими" та спрямованими на підтримку здоров'я.

Перший крок - здоровий сон. Фото instagram.com/jlobeauty/

У першій пораді йдеться про повноцінний сон – 8-10 годин на добу.

Другий крок - пийте воду. Фото instagram.com/jlobeauty/

Друга порада стосується водного балансу. По-простому – варто пити багато води.

Третій крок - сонцезахисний крем. Фото instagram.com/jlobeauty/

"Завжди використовуйте засоби із сонцезахисним фільтром, коли виходите надвір", – йдеться у третьому пункті.

Додамо, що 54-річна знаменитість є власницею косметичної марки JLo Beauty, яка випускає різні лінійки засобів для догляду за шкірою обличчя й тіла. Ідея власного бренду у Джей Ло виникла давно – в кінці 2018 року, тоді Лопес розповідала, що працює над розробкою власних продуктів по догляду за шкірою. Варто зазначити, виконавиця також випускає парфуми під своїм ім'ям, а кілька років тому спільно з Inglot Cosmetics і візажистом Скоттом Барнсом випустила колекцію засобів для макіяжу.

Раніше "Телеграф" писав, що Джей Ло в новому кліпі блиснула сукнею від українського дизайнера. Український бренд FROLOV припав до душі багатьом зіркам.