Джамала рассказала, общается ли с родными из аннексированного Крыма

Джамала очень осторожна в вопросах общения, потому что понимает все риски

Украинская певица Джамала, которую избрали спикером от Украины на Евровидение 2024, откровенно рассказала об общении с родными, которые до сих пор живут в Крыму, который стал своеобразной серой зоной из-за аннексии. Артистка призналась, что очень редко контактирует с родными, чтобы не подвергать их опасности.

Джамала в интервью Новости Live акцентировала внимание на том, что страна-агрессорка оградила ее от родственников, аннексировав Крым. Певица подчеркнула, что оккупанты наказывают всех, кто выражает сопротивление и выступает против диктатуры Кремля.

Поэтому Джа очень осторожна в вопросах общения, она понимает все риски. "Редко, но общаюсь… Мы все понимаем, что Крым у нас просто лидирует по количеству осужденных на 18-25 лет. Это более 250 заключенных и, к сожалению, все они крымские татары. Это действительно очень чувствительно, потому что в Крыму делается сопротивление", — рассказала певица.

Исполнительница напомнила, что в стране-агрессорке ее окрестили пособницей терроризма и объявили в розыск. Соответственно, певица не хочет общаться с родными, чтобы лишний раз не провоцировать оккупантов на агрессию.

Ранее "Телеграф" писал, что Джамала снялась в документальном фильме "Пісні свободи". В картину вошли кадры из личного архива украинской певицы, зафиксированные в первые дни войны на ее телефон.