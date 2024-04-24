Стало известно, кто будет объявлять баллы от Украины на Евровидении 2024

Спикером от Украины на конкурсе стала певица Джамала

В скором времени в Мальме состоится Евровидение 2024 года. Спикером от Украины на международном песенном конкурсе стала украинская певица Джамала, победившая на Евровидении в Стокгольме в 2016 году.

На сайте "Суспільного мовлення" сообщили, что Джамала будет объявлять баллы украинского национального жюри конкурсантам в прямом эфире гранд-финала 11 мая. Певица подчеркнула, что для нее это очень большая ответственность.

Джамала будет оглашать баллы. Фото facebook.com/suspilne.eurovision

"Хотя во многих ролях приходилось побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны – это будет мой первый такой опыт. На самом деле это очень большая ответственность. Тем более, что Швеция для меня в некоторой степени близкая страна, которая занимает особую часть моего сердца с 2016 года. Именно в Мальме я не была, но надеюсь, что почувствую через прямой эфир эту невероятную атмосферу конкурса и город. Желаю каждому участнику удачи. Главное – быть собранным. Желаю каждому достойно представить свою страну", — высказалась Джамала.

Напомним, что представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" выступят в первом полуфинале. Согласно жеребьевке, они выйдут на сцену пятыми. Букмекеры в течение длительного времени прочили девушкам первое место, однако вскоре прогнозы резко изменили.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина потеряла второе место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024 года. Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров.