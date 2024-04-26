Джамала розповіла, чи спілкується з рідними з анексованого Криму

Джамала дуже обережна в питаннях спілкування, бо розуміє всі ризики

Українська співачка Джамала, яку обрано речником від України на Євробачення 2024, відверто розповіла про спілкування з рідними, які досі проживають в Криму, що став своєрідною сірою зоною через анексію. Артистка зізналася, що дуже рідко контактує з рідними, аби не наражати їх на небезпеку.

Джамала в інтерв’ю Новини Live акцентувала увагу на тому, що країна-агресорка відгородила її від родичів, анексувавши Крим. Співачка наголосила, окупанти карають усіх, хто висловлює спротив та виступає проти диктатури Кремля.

Тому Джа дуже обережна в питаннях спілкування, бо розуміє всі ризики. "Рідко, але спілкуюся… Ми всі розуміємо, що Крим у нас просто лідирує по кількості засуджених на 18-25 років. Це більше 250 ув’язнених і, на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це справді дуже чутливо, бо в Криму робиться супротив", — розповіла співачка.

Виконавиця нагадала, що в країні-агресорці її охрестили пособницею тероризму та оголосили в розшук. Відповідно співачка не хоче спілкуватися з рідними, аби зайвий раз не провокувати окупантів на агресію.

Раніше "Телеграф" писав, що Джамала знялась у документальному фільмі "Пісні свободи". До картини увійшли кадри з особистого архіву української співачки, зафіксовані у перші дні великої війни на її телефон.