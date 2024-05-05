В красивых вышиванках: Ольга Сумская с младшей дочерью показали аутентичные образы (фото)

Звездные супруги посетили храм с пасхальной корзинкой

Народная артистка Украины, актриса театра, кино и телевидения Ольга Сумская собралась с семьей освятить пасхальную корзину, ведь сегодня 5 мая христиане празднуют Пасху 2024 — важнейшее событие в жизни православных верующих и греко-католиков в Украине.

Актриса посетила церковь не сама, а с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной. Девушки выбрали для праздничного события аутентичные украинские образы, надев вышиванки.

57-летняя Ольга Сумская была в сером платье с вышивкой сине-желтыми нитками – цветах украинского флага, а Анна – в белой рубашке с белой вышивкой и черных брюках оверсайз. Свои аутфиты звездная мама с дочерью дополнили кроссовками.

Украинский 60-летний актер и певец Виталий Борисюк выбрал свой любимый синий джинсовый костюм и желтую футболку. Надел к своему наряду артист стильные черные кеды.

Напомним, что 2 марта младшей дочери Ольги Сумской исполнилось 22 года. Анна живет в Киеве и не убегает от войны, поддерживает свою звездную семью. Она также молодая актриса и часто гастролирует с родителями по украинским городам.

Также у Сумской есть старшая дочь Антонина, появившаяся на свет в 1990 году в браке Сумской с актером Евгением Паперным. Она живет в стране-агрессорше России и замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Антонина не комментирует ситуацию с войной в родной Украине, что часто вызывает критику украинцев в адрес Сумской.

Ранее сообщалось, что в прошлом году умер отец Виталия Борисюка. Актриса Ольга Сумская выразила глубокие соболезнования мужчине и его сестре Наталье, потерявшим отца.