У красивих вишиванках: Ольга Сумська з молодшою донькою показали автентичні образи (фото)

Зіркове подружжя завітало до храму з великодньою корзинкою

Народна артистка України, актриса театру, кіно і телебачення Ольга Сумська зібралась із родиною освятити великодню корзину, адже сьогодні 5 травня християни святкують Великдень 2024 — найважливішу подію у житті православних вірян і греко-католиків в Україні.

Актриса завітала до церкви не сама, а з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною. Дівчата обрали для святкової події автентичні українські образи, одягнувши вишиванки.

57-річна Ольга Сумська була в сірій сукні з вишивкою синьо-жовтими нитками — кольорах українського прапора, а Ганна — у білосніжній сорочці з білою вишивкою та чорних штанах оверсайз. Свої аутфіти зіркова мама з донькою доповнили кросівками.

Український 60-річний актор і співак Віталій Борисюк обрав свій улюблений джинсовий синій костюм та жовту футболку. Взув до свого вбрання артист стильні чорні кеди.

Нагадаємо, що 2 березня наймолодшій дочці Ольги Сумської виповнилось 22 роки. Ганна живе в Києві і не тікає від війни, підтримує свою зіркову родину. Вона також молода актриса і часто гастролює з батьками українськими містами.

Також в Сумської є старша донька Антоніна, яка з'явилася на світ у 1990 році у шлюбі Сумської з актором Євгеном Паперним. Вона живе в країні-агресорці Росії і одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Антоніна не коментує ситуацію з війною в рідній Україні, що нерідко викликає критику українців в адресу Сумської.

Раніше повідомлялось, що минулого року помер батько Віталія Борисюка. Актриса Ольга Сумська висловила глибокі співчуття чоловіку та його сестрі Наталі, які втратили батька.