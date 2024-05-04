"Есть еще порох в пороховницах": Залужный обнародовал первое фото за долгое время

Генерал редко появляется в публичном поле

Бывший главнокомандующий ВСУ и новый посол в Британии Валерий Залужный обнародовал загадочное фото в своих соцсетях. Сообщений там не было с февраля 2024 года.

Так в его канале в Telegram появилось фото искореженного патрона. По всей видимости экс-главком поразил его на стрельбище из пистолета Glock 17.

"25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах", — написал Залужный.

Что именно он этим хотел сказать и был ли в этом какой-то скрытый посыл в настоящее время неизвестно, однако стоит отметить, что после своей отставки Залужный редко появлялся в публичном поле.

Его последний предыдущий пост в Telegram датируется 24 февраля 2024 года, то есть был сделан во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения.

Как известно, 8 февраля Залужного освободили от должности главнокомандующего ВСУ, а 7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Великобритании.

За это время он практически не светился на публике и лишь 27 апреля политический обозреватель "Телеграфа" Марина Шашкова смогла сделать с ним фотографию в Киеве. Она намекнула, что Залужный скоро отправится в Лондон, где приступит к выполнению своих новых обязательств.