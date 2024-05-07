В Киеве будут голосовать за присвоение Залужному званию почетного киевлянина

В повестку дня вынесли только два вопроса

В среду, 8 мая, состоится пленарное заседание Киеврады, где депутаты рассмотрят проект решения о присвоении бывшему главнокомандующему Валерию Залужному звание "Почетного гражданина города Киева".

Об этом говорится в распоряжении киевского городского головы, которое появилось 6 мая. Заседание назначено на 14:00.

В общей сложности рассмотрят только два проекта решений. Первый о присвоении Залужному званию почетного киевлянина. А второй вопрос в повестке о переименовании проспекта Правды на Виноградаре в Киеве. Так может появиться проспект в честь Евросоюза.

Отметим еще год назад на сайте Киеврады обнародовали проект решения о переименовании проспекта Правды на проспект Евросоюза.

Инициатива, по мнению автора, следует цели деколонизировать топонимику столицы. Также название "проспект Евросоюза" стало победителем прошлогоднего голосования киевлян на платформе "Киев Цифровой".

Напомним, ранее в честь Евросоюза думали переименовать бывший Воздухофлотский проспект в столице. Однако после долгих дискуссий Киеврада все же приняла решение назвать его проспектом Воздушных Сил.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит мурал с экс-головкомом Валерием Залужным в Киеве. Его уже внесли в Национальный реестр рекордов Украины.