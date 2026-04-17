Эти четыре способа сэкономить горючее не работают. Не делайте этого со своим авто
Попытки сэкономить могут нанести урон двигателю
Из-за роста цен на горючее водители ищут возможности экономить его. Однако некоторые прибегают к способам, которые на самом деле не работают.
О распространенных мифах о способах экономии топлива рассказали на Instagram-странице сети АЗК UPG. Некоторые не только не дают результата, но могут негативно сказаться на работе двигателя.
Миф: Чем дольше прогревается двигатель перед поездкой, тем меньше расход топлива
Реальность: Современным инжекторным автомобилям хватает короткого прогрева. Долгая работа на холостых оборотах не только увеличивает потребление топлива, но может негативно отразиться на работе двигателя.
Миф: Дорогие моторные масла всегда экономят горючее
Реальность: Качественное и правильно подобранное масло может улучшить работу двигателя. Однако оно не гарантирует ощутимой экономии горючего.
Миф: Повторный запуск двигателя увеличивает расход, а движение на холостом ходу экономит топливо
Реальность: Для повторного запуска двигателя необходимо минимальное количество топлива. В то же время продолжительная работа на холостых оборотах постепенно приводит к увеличению затрат.
Миф: Заправляя горючее с большим октановым числом, можно сэкономить
Реальность: Каждый двигатель рассчитан на горючее с определенным октановым числом. Выбор топлива с более высоким октановым показателем не приведет к меньшим затратам. Более того, в некоторых случаях расход топлива может даже возрасти.
