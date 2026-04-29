Не покупайте, пока не проверите это: названы главные "болячки" подержанных электромобилей

Для украинского рынка проблемы могут стать еще ощутимее

Многие автомобилисты боятся покупать б/у электрокары из-за мифов о "мертвых" батареях. Однако практика показывает: главные проблемы скрываются там, где их меньше всего ждут, и выявить их нужно еще до совершения сделки.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о том, какие риски существуют при покупке подержанного электромобиля. По словам автоэкспертов, которые проанализировали тысячи б/у авто, несмотря на опасения покупателей, проблемы с батареями в электромобилях встречаются редко, затрагивая лишь 0,3% проверенных автомобилей.

Однако, тем не менее, в целом подержанные электромобили показывают несколько худшие результаты, чем дизельные. Коэффициент риска для них составляет 1,16 по сравнению с 0,94 для дизельных двигателей.

На что обращать внимание при покупке "электрички":

На примере популярной Tesla Model 3 эксперты объяснили, что основные претензии связаны не с мотором или батареей, а с качеством кузова. Проблемы с алюминиевыми компонентами и сложными клеевыми соединениями делают ремонт таких машин крайне дорогим и специфическим.

Важно: Для украинского рынка, где значительная часть электромобилей — это восстановленные авто из США, проверка геометрии кузова и качества швов становится важнее даже, чем замер емкости аккумулятора.

