Не купуйте, поки не перевірите це: названо головні "болячки" уживаних електромобілів

Для українського ринку проблеми можуть стати ще відчутнішими

Багато автомобілістів бояться купувати б/в електрокари через міфи про "мертві" батареї. Однак практика показує: головні проблеми ховаються там, де на них найменше чекають, і виявити їх потрібно ще до здійснення угоди.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про те, які ризики існують при купівлі старого електромобіля. За словами автоекспертів, які проаналізували тисячі авто, незважаючи на побоювання покупців, проблеми з батареями в електромобілях зустрічаються рідко, торкаючись лише 0,3% перевірених автомобілів.

Проте, в цілому, уживані електромобілі показують дещо гірші результати, ніж дизельні. Коефіцієнт ризику їм становить 1,16 проти 0,94 для дизельних двигунів.

На що звертати увагу при покупці "електрички":

На прикладі популярної Tesla Model 3, експерти пояснили, що основні претензії пов’язані не з мотором або батареєю, а з якістю кузова. Проблеми з алюмінієвими компонентами та складними клейовими з’єднаннями роблять ремонт таких машин вкрай дорогим та специфічним.

Важливо: Для українського ринку, де значна частина електромобілів — це відновлені авто зі США, перевірка геометрії кузова та якості швів стає важливішою навіть за вимір ємності акумулятора.

