Не купите "хлам": эксперты раскрыли главные "болячки" б/у автомобилей

Технические дефекты составляют наибольшую долю негативных отзывов

К покупке подержанного автомобиля следует подходить внимательно, ведь всегда есть риск купить "кота в мешке". Чтобы избежать неприятностей важно знать о самых распространенных "болячках" б/у машин и проверять их наличие до сделки.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о самых распространенных неисправностях подержанных авто. По данным автоэкспертов, технические дефекты — главная причина негативных отзывов (35,6% всех случаев). Абсолютным "лидером" в этой категории стала трансмиссия: на проблемы с коробкой передач приходится 58% всех поломок агрегатов.

Наиболее распространенные проблемы включают:

утечки масла

неровную или шумную работу двигателя

проблемы с запуском

Неисправности в электронике и системе гидроусилителя руля занимают второе место, на их долю приходится 32% случаев. Еще 11% — серьезные проблемы с тормозной системой.

Некачественный ремонт после аварии также является значительной категорией, на которую приходится 25,3% отказов. На практике это означает некачественный ремонт структурных или лакокрасочных элементов, что может повлиять на безопасность.

