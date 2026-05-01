Не купіть "мотлох": експерти розкрили головні "болячки" б/в автомобілів

Технічні дефекти становлять найбільшу частку негативних відгуків

До покупки уживаного автомобіля слід підходити уважно, адже завжди є ризик купити "кота в мішку". Щоб уникнути неприємностей важливо знати про найпоширеніші "болячки" машин і перевіряти їх наявність до угоди.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про найпоширеніші несправності уживаних авто. За даними автоекспертів, технічні дефекти є головною причиною негативних відгуків (35,6% усіх випадків). Абсолютним "лідером" у цій категорії стала трансмісія: на проблеми із коробкою передач припадає 58% усіх поломок агрегатів.

Найбільш поширені проблеми включають:

виток оливи

нерівну або гучну роботу двигуна

проблеми із запуском

Несправності в електроніці та системі гідропідсилювача керма займають друге місце, на їхню частку припадає 32% випадків. Ще 11% – серйозні проблеми з гальмівною системою.

Значну категорію (25,3%) займає неякісний ремонт після аварії. На практиці це означає кустарне відновлення силових структур кузова або лакофарбового покриття, що може критично вплинути на безпеку під час експлуатації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.