Топ для первого авто: эксперты назвали модель, которую не страшно брать подержанной

Модель, которую советуют механики, выделяется отличным качеством сборки

Покупка первого автомобиля, это всегда ответственный шаг, особенно, если речь идет о подержанной машине. К счастью, существуют модели авто, которые не так часто страдают "болячками" и являются более безопасными для новичков.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о том, какой б/у автомобиль может подойти новичку. Как отмечают эксперты, покупка подержанной машины — это всегда лотерея: можно взять надежную "рабочую лошадку" на много лет, а можно купить автохлам и разориться на ремонтах в первый же месяц. Тем не менее, есть ряд самых неприхотливых моделей, которые советуют сами механики.

И один из таких вариантов — Kia Ceed CD.

Kia Ceed CD. Фото - Википедия

По словам автоэкспертов, машина выделяется качеством сборки и надежностью, а при покупке на неё предоставлялась семилетняя гарантия производителя на 150 000 км – чего не предлагал ни один европейский конкурент. На вторичном рынке Ceed часто лишь немного дешевле, чем сопоставимые VolksWagen Golf, но обычно лучше оснащены.

