Космические войны? Разведка США предупредила НАТО о российской угрозе, но есть тонкость

Мнения насчет возможной угрозы расходятся

Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки сообщили европейским союзникам по НАТО об угрозе со стороны России. Речь идет о предполагаемой возможности размещения РФ ядерного оружия в космосе в этом году.

Представители американской разведки провели несколько брифингов для союзников НАТО и Азии, в ходе которых обсуждался "ядерный" вопрос. Об этом пишет газета The New York Times.

Оценки по возможным планам РФ расходятся, поскольку некоторые считают вариант развития событий реалистичным, а другие исходят из того, что страна-агрессор может запустить на орбиту безвредную боеголовку, чтобы заставить Запад теряться в догадках относительно ее военного потенциала.

"Американские спецслужбы сообщили своим ближайшим европейским союзникам, что если Россия собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в этом году – но вместо этого она может запустить на орбиту безобидную "пустышку" боеголовки, чтобы заставить Запад гадать об этом", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белом доме прокомментировали намерение РФ разместить в космосе оружие. Стране-агрессору напомнили, что это нарушает Договор о космосе в 1967 году.