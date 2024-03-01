Бывший народный депутат Украины, журналист и блоггер проанализировал ситуацию в Украине после завершения сложной зимы

Высокосный год дан нам для того, чтобы мы заметили, что и самая длинная зима когда-нибудь заканчивается. И приходит весна. Пора новых надежд и чаяний. Так всегда бывает, даже когда война.

Прошлой весной генерал Буданов обещал, что уже летом все мы будем отдыхать в Крыму. И я, как представитель поколения, привыкшего доверять властям не доверяя, от нечего делать бросил в багажник авто свои купальные шорты, которые уже два года лежат без дела. А то вдруг придется быть в свободном, украинском Крыму, а мне и искупаться не в чем. Надо быть готовым.

Так я их так и не вытаскивал из машины. Катаются. Пусть будет. Может этим летом. Или следующим. Главное, что это когда-нибудь обязательно произойдет.

И пусть сегодня еще все не так и не тогда, как нам бы хотелось, весной мы все равно стремимся к новым надеждам. Так должно быть. А "должно быть" — это большая сила!

Нам, конечно, все еще попадаются плохие новости. И коварные "польские фермеры" все еще высыпают украинское зерно на дороги, и власть склоняет нас к "третьему Майдану", американский спикер Джонсон не дает нам денег, а Шольц – "таурусов", и Путин говорит Европе, что "можем повторить".

Но мы знаем, что это украинское зерно щедро прорастет им сквозь польский асфальт и железнодорожные пути, Майданом нас не испугать, потому что все мы оттуда вышли, как рептилии из воды на сушу в девонском периоде палеозоя. Мы надеемся, что дяде Джо удастся убедить республиканцев, а Шольц таки даст свои "таурусы", как когда-то дал "леопарды", хотя тоже не хотел. А Путин? Ну что Путин… Путин как-то непременно умрет. И абсолютное большинство из нас к этому светлому моменту непременно доживет и переживет. По крайней мере, истории пока неизвестны случаи, чтобы кто-то не умер. Да не бывает. И это тот недостаток эволюции, который может и утешить. А все что нынешняя Россия может "повторить", так это слепить очередного петуха из мерзлого кала на бескрайних просторах Сибири. Такова их историческая миссия.

Прошлой зимой в каждом городе и каждой деревне Украины бесконечно гудели генераторы, мы варили кофе на свечах, покупали EcoFlow по цене тюнингованной "Таврии", а дамы подбирали налобные фонарики в тон под вечерние платья.

Сегодня же генераторы стоят без дела, украинские ПВО сбивают вражеские ракеты, украинские энергетики (вечная им слава и благодарность) имеют передышку, а кофе варят, как и положено, в кафе Львова, Одессы, Черкасс, Харькова, Полтавы и Киева. И эспрессо, и ристрето, и лунго. И макиато с флет-вайтом. Из EcoFlow можно сделать скворечник, или ящик для рассады. А женщины и девушки Украины, как обычно – лучшие, красивые и крутые в мире, несмотря на то, что им пришлось пережить. Так же, как украинский язык — самый благозвучный, это если кто-то забыл…

И птицы возвращаются домой из теплых краев. А Вооруженные Силы Украины освобождают им небесные пути и магистрали, сбивая вражеские сушки по три штуки в сутки. И Черноморского флота России становится меньше.

А еще вчера в порту российского Санкт-Петербурга ярко горел ледокол "Ермак". Это – символически несколько раз! А Израиль, который до сих пор воздерживался от передачи Украине любых вооружений, предоставит нам эффективные системы заблаговременного предупреждения ракетных атак. И сформирована западная "снарядная коалиция". И F-16 уже где-то на подлете.

А в Киеве на Крещатике на днях открылся великолепный и модерный книжный магазин "Сенс", с сорока тысячами (!!!) украинских наименований книг.

Все это вроде и несопоставимые новости и события по своему масштабу и значению. Но именно из таких новостей плетется та канва истории, которая в конце концов должна заработать на нас. Мы заслужили, мы достойны того, что мы имеем право на свет, на жизнь и на свободу. Мы их добыли в борьбе, не выпросили!

У Украины есть миссия. И это не нагие слова. Мир уже два года так или иначе живет Украиной. Он не устал от Украины, он реагирует и отзывается. Писатель Андрей Бондарь вчера заметил, что, например, воинственный дух сегодняшней Франции, новое французское возрождение имеет источник только украинскую борьбу, других причин во Франции для этого нет.

И вы посмотрите на Эмманюэля Макрона! Как его изменила украинская борьба! Он стал воином, самураем французского сорта. Он сам очень активно приобщился к формированию снарядной коалиции, обещает послать войска в Украину, учится стрелять, ходить на курсы ножевого боя… Это совершенно новый Макрон и новая Франция. Очевидно светлые духи Анны Ярославны и Филиппа Орлика все еще бродят где-то по периметру площади Трокадеро и авеню Клебер, по Елисейским полям и Латинскому кварталу.

Но лично я думаю, что Эмманюэль Макрон все-таки раздобыл лекции атамана Сирка в парижской Сорбонне, и тщательно их отстудировал. Так и было!

История часто бросает вызовы целым поколениям людей. А украинцам, наверное, чаще всего из всех. И главное в том, чтобы соответствовать этим вызовам. Устоять и не сломаться перед ними. Я думаю, мы отвечаем этим вызовам. Мы маленькие люди, которые порой вынуждены быть большими. Время такое…

И как поет Слава Вакарчук: наша відповідь виткана зморшками на чолі, вартими тисячі слів…

Пусть все будет хорошо! Да будет весна!