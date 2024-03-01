Против путинского режима никто особо не выходит

В сети много глумливых комментариев по поводу овощного состояния российского народа. Ибо даже на похоронах своего лидера формально "несогласные" вели себя максимально смирно.

За границей всё выглядело особенно жалко. Сотня палестинцев точно выступила бы более ярко, чем миллионы релоцировавшихся россиян.

Да, что там палестинцы. В Башкирии совсем недавно в поддержку активиста к суду (!) вышло почти столько же людей, сколько в Москве на похороны (!!!) "узника режима №1".

Всё это так. Но тут вот какое дело.

1. На днях в РФ обнародовали цифры: какие темы интересовали роснарод в неделю смерти Навального. Его смерть собрала 5% (даже если цифра занижена), "выборы" — лишь 1%.

В настоящий момент в России абсолютно отсутствует интрига – продление Путина состоится. Недовольные есть, но российская власть всеми силами интригу убивает и внимательно следит за тем, чтобы недовольство не визуализировалось (отсюда бан Надеждину) и не кристаллизировалось вокруг идеи/фигуры/структуры/проблемы.

Россиян технично погружают и удерживают в состоянии искусственной комы, безысходности (с нами Кремль пытается сделать то же самое, но пока не получается).

Выступление Пригожина проявило внутреннюю гниль российской конструкции. Против режима никто особо не выходит, но и за режим не то, чтоб сильно готовы в массе сложить головы. Болото. Или концентрированный солевой раствор.

Как только появится какая-то точка сборки и, если её мгновенно не раздавят, сегодняшние тихие и смирные недовольные обеспечат протесту массовку.

2. Мы можем очень скептически относиться к российской оппозиции. Но реальность такова, что наши основные партнёры смотрят на будущее РФ не через призму украинских устремлений, а через призму возможностей российской оппозиции.

Потому что кто-то должен взять власть после/вместо Путина.

И это будут точно не украинцы. И "украинской партии" (условного Медведчука) в РФ пока нет.

На замену актуальному царю придёт либо кто-то (человек или политбюро) из действующей (около)кремлёвской камарильи (что вероятно), либо из рядов оппозиции. Экзотические форматы пока остаются маргинальными.

Наше чаяние "пусть Россия исчезнет" или "пусть там все умрут" росоппозиция по очевидным причинам разделить не может. Однако при всех противоречиях неизбежно придётся искать точки соприкосновения.

Чтобы как минимум на этапе борьбы с путинским режимом украинский и российский оппозиционные подходы не входили в глухой клинч. Ибо это в интересах Путина.

В России есть храбрые и достойные люди. В том числе – очень молодые. На виду – единицы. Их уничтожают. Не стоит требовать слишком многого. Саботаж, помощь информацией – это тоже помощь. Развивать взаимовыгодную взаимопомощь с российскими оппозиционными группами труднее, но полезнее, чем констатировать их недостатки.

Ранее "Телеграф" писал, что на митинге после похорон Навального звучали необычные лозунги.