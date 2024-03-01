Толпы силовиков, камеры и ограждения: россияне готовятся проститься с Навальным (фото, видео)

Тело политика должны были выдать еще в 10 утра родственникам, но ...

Прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным запланировано на пятницу, 1 марта. Возле церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, где на 14:00 запланировано отпевание умершего, уже начинаются собираться толпы с цветами.

Об этом пишут росСМИ, а так же публикуют фото и видео с места событий. В то же время, соратники Навального сообщают, что тело Алексея до сих пор не было выдано родственникам из морга.

"Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея. Тело не выдали до сих пор", — написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, график похорон пока не сдвигается, но "возможно, будут задержки".

Россиян просили прийти заранее, чтобы иметь возможность проститься с Алексеем, так как отдельный зал для прощания не был арендован.

Помимо россиян, которые пришли проводить Навального в последний путь, к церкви приехали силовики. Также рядом со станцией метро "Марьино" рабочие выгружают новые ограждения. Более того, как сообщают СМИ, у метро дежурят полицейские и проверяют документы у всех людей с цветами.

На крышах домов вокруг церкви тоже собираются силовики.

На дверях храма еще накануне повесили плакат, предупреждающий о запрете съемки внутри помещения. При этом сами полицейские, судя по всему, снимать в церкви будут. Ведь, по данным росСМИ, камеру установили прямо над царскими вратами алтаря.

Полицейских заметили и на Братеевском мосту, который ведет к кладбищу, и даже под ним.

Также ранее российские журналисты сообщали о проблемах с интернетом рядом с церковью.

В то же время, телеграм-каналы пишут, что на кладбище, где в 16:00 похоронят Алексея Навального, уже начали копать могилу.

РосСМИ сообщают, что перед похоронами по периметру кладбища развесили дополнительные камеры, а сегодня на дежурство поставили несколько десятков сотрудников спецслужб с камерами, которые будут снимать всех пришедших на похороны.

Ранее "Телеграф" писал, что тело российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в российской колонии, отказываются везти в церковь. Также его соратниками не дали снять похоронный зал. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли.