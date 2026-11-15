"Нужно политическое вмешательство": военный Александр Бабак призвал создать ВСК после заявлений Дуки

К работе комиссии он предлагает привлечь ветеранов и специалистов по уголовному процессу

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Политический эксперт и военный Александр Бабак поддержал парламентское расследование обстоятельств, о которых заявил генерал СБУ Сергей Дука после выхода из Лукьяновского СИЗО. По его мнению, ситуация нуждается в публичном рассмотрении и отчете перед обществом.

Свою позицию Бабак изложил в Facebook, комментируя брифинг генерала у изолятора. По мнению военного, напряженные отношения между украинскими силовыми ведомствами во время войны являются серьезной проблемой.

По оценке Бабака, заявления Дуки заслуживают изучения, а результаты их рассмотрения должны быть открытыми. Он считает, что для урегулирования разногласий между ведомствами недостаточно внутренних служебных расследований или обмена заявлениями в медиа.

"Ситуация требует политического вмешательства. И требование генерала СБУ Дуки о создании парламентской ВСК, которая расследовала бы изложенные им факты, тоже может быть реализовано. Главное, чтобы в эту комиссию вошли представители всех фракций. В том числе оппозиционных", – написал политический эксперт и военный Александр Бабак.

Александр Бабак. Фото: Facebook

К работе временной следственной комиссии он предложил привлечь представителей общественности: ветеранских организаций, военных с боевым опытом и экспертов в области уголовно-процессуального права. По его убеждению, такой подход необходим, чтобы выводы комиссии пользовались доверием общества.

Отдельно Бабак отметил необходимость доводить уголовные производства до результата и отчитываться о нем. Он раскритиковал практику, когда задержания широко освещают публично, но дальнейшее течение дела остается без внимания.

"Все, больше нельзя заливать инфо-пространство спешно снятыми "криминальными триллерами". Нужно хоть одно дело довести до конца. Больше всего общество раздражают истории, когда из задержания делается шоу, а через несколько месяцев дело тихонечко закрывают. Этих шоу мы уже видели сотни, а конкретных приговоров — ни одного! Вот это и есть дискриминация правоохранительной и судебной системы", — резюмировал военный.

Что известно о ситуации с Дукой

Сергей Дука после освобождения из-под стражи опроверг инкриминируемые ему преступления и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для изучения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Именно после этого выступления Бабак высказался за парламентское рассмотрение заявлений генерала.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Дуку пригласили на заседание уже действующей ВСК, которую он возглавляет. Заседание назначили на 18 ноября в 13:00, официальное приглашение должно быть отправлено 16 ноября. Генерал согласился принять участие.

Дука является фигурантом дела "Карфаген". По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от внимания сотрудников СБУ. 6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд взял его под стражу на 60 дней с альтернативой в виде залога в размере 65 миллионов гривен. 13 ноября полную сумму залога внесли, после чего генерал вышел из СИЗО.