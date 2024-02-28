Ватикан не удивил: у Папы Римского отреагировали на заявление Макрона

Паролин намекает о причинах предложения Макрона

У Папы Римского боятся ухудшения ситуации на фронте из-за предложения президента Франции Эммануэля Макрона. Он говорил о возможном направлении сухопутных войск НАТО или Европы в Украину.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил обеспокоенность этой идеей политика. Об этом идет речь на Vatican News.

"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово, но, безусловно, он внушает страх", – заявил он.

Паролин предполагает, что предложение Макрона вызвано отсутствием каких-либо четких перспектив окончания войны как путем военных действий, так и через стол переговоров в течение двух лет.

"Идеально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", — добавил госсекретарь Ватикана.

Напомним, Папа Римский Франциск неоднократно выступал со скандальными заявлениями. Понтифика часто обвиняют в том, что он повторяет нарратив России, якобы именно Запад способствовал началу войны в Украине. То он рассыпался в хвалебных одах Российской империи и ее правителям.