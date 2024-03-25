Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар о том, почему ИГИЛ угрожает России и как Путин влез в международные мусульманские распри

Путин — "шиит"… ИГИЛ обещает конкретно взяться за РФ и бункерного…

Российские власти круто ошиблись в определении калибра своих политических врагов: Кремль традиционно видит угрозу в либералах, в то время как всколыхнуть современную московию способны только исламисты. С их подачи возникли I и II чеченские войны, гремели по РФ громкие теракты. И именно адепты "Исламского государства" дали в подмосковном "Крокус Сити" под дых бункерному.

Кремлевский фюрер, если до сих пор не стал шиитом, наверняка уже завербован ими. Ведь он по самые уши влез в международные мусульманские распри на стороне одной из группировок.

Иран – главный партнер РФ в создании ближневосточного кризиса, в частности – войны в Израиле. Иранцы — в подавляющем большинстве своем — шииты и иногда трудно разобраться, кого они ненавидят больше: американцев или мусульман-суннитов.

Москва и Тегеран совместно прикрывают геополитическую ж*пу сирийского диктатора Асада: в частности, РФ в 2015 году ввела войска для зачистки последствий т.н. "арабской весны", полностью изменив ход гражданской войны.

Напомним, что война в Сирии началась в 2011 году с протестов против диктатуры Асада, чем воспользовался ИГИЛ, захватив около трети сирийской территории и 40% Ирака. Тогда Асад призвал на помощь русскую армию, боевиков из Хезболлы и Ирана, и "исламские государственники" были практически уничтожены. На весь мир известна трагедия двухмиллионного города Алеппо, который проасадовская коалиция осадила и уничтожала авиабомбами, химическим оружием и голодом.

Здесь самое время добавить в рассказ ингредиент, очень характеризующий Кремль: беспринципность. Сражаясь с ИГИЛ, Москва одновременно торговала с ним нефтью. Ничего личного, только бизнес.

Изображение с канала Ореста Сохара

"Последние два года ИГИЛ была сосредоточена на России, часто критикуя Путина в своей пропаганде, и считая Россию соучастником деятельности, регулярно подавляющей мусульман", — говорят аналитики.

Боевики "Исламского государства" — сунниты. Кстати, как и оккупированная Ичкерия (Чечня): солидарность с порабощенным кавказским народом — это еще один динар в копилку ненависти к Кремлю и его симпатикам.

Ответственность за расстрелы взяла на себя подгруппа "Исламского государства", называющая себя ИГИЛ-К. "К" — это первые буквы от "Хорасан" (Khorasan), старое название региона, включающего части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Фактически ИГИЛ-К стремится контролировать хороший кусок Азии, от Казахстана на севере до Мальдивов на юге; от Восточного Ирана на западе до Западного Китая на востоке, подтянув новые регионы, как Таджикистан. Это к слову об их амбициях.

Кстати, в прошлом ИГИЛ приписывал себе атаки, к которым не имел никакого отношения. Но на этот раз их "след" подтвержден американской разведкой.

Это уже не первый теракт ИГИЛ против РФ: в сентябре 2022 года боевики ИГИЛ-К уже давали о себе знать, совершив теракт в российском посольстве в Кабуле. Но нападение на "Крокус Сити" оказалось гораздо более кровавым и значимым по своим масштабам. Этому есть свои объяснения: боевики стремятся таким образом увеличить значимость, поддержку и силу.

ИГИЛ-К может продолжить свои атаки по миру, чтобы достичь цели – "превратиться в террористическую организацию с глобальным влиянием". Особенно комфортно это будет удаваться на территории московии, спецслужбы которой тратят огромные средства на преследование политических врагов режима, тогда как безопасность граждан вытеснена из приоритетов правоохранителей.

Тем временем в сети расходится инфо: ИГИЛ анонсировал новые теракты в РФ и пригрозил лично фюреру.

ОДНАКО: ИГИЛ нельзя считать "хорошими парнями" только потому, что они считают кремль своим врагом. Хотя боевики "Исламского государства" способны вернуть РФ во времена тотального испуга, когда террористы наперегонки из ФСБ соревновались, кто первым устроит диверсию против россиян.

Источник: авторский канал Ореста Сохара в Telegram.