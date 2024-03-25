Шеф-редактор інтернет-видання "Оглядач" Орест Сохар про те, чому ІДІЛ погрожує Росії та як Путін вліз у міжнародні мусульманські чвари

Путін — "шиїт"… ІДІЛ обіцяє конкретно взятися за РФ і за бункерного…

Російська влада круто помилилася у визначенні калібру своїх політичних ворогів: Кремль традиційно вбачає загрозу в лібералах, тоді як сколихнути сучасну московію здатні лише ісламісти. З їх подачі виникли І та II чеченські війни, гриміли по РФ гучні теракти. І саме адепти "Ісламської держави" дали у підмосковному "Крокус Сіті" під дих бункерному.

Кремлівський фюрер, якщо досі не став шиїтом, то напевно вже завербований ними. Адже він по самі вуха вліз у міжнародні мусульманські чвари на боці одного з угрупувань.

Іран — головний партнер РФ у творенні близькосхідної кризи, зокрема — війни в Ізраїлі. Іранці — у переважній більшості своїй — шиїти, й інколи важко розібратися, кого вони ненавидять більше: американців чи мусульман-сунітів.

Москва та Тегеран спільно прикривають геополітичну д*пу сирійського диктатора Асада: зокрема, РФ 2015-го ввела війська для зачистки наслідків т.зв. "арабської весни", повністю змінивши хід громадянської війни.

Нагадаю, що війна в Сирії розпочалася 2011-го з протестів проти диктатури Асада, чим скористався ІДІЛ, захопивши близько третини сирійської території та 40% Іраку. Тоді Асад покликав на допомогу російську армію, бойовиків з Хезболли та Ірану, й "ісламські державники" були практично знищені. На весь світ відома трагедія двомільйонного міста Алеппо, яке проасадівська коаліція взяла в облогу і знищувала авіабомбами, хімічною зброєю та голодом.

Тут саме час додати у розповідь інгредієнт, який дуже характеризує Кремль: безпринципність. Воюючи з ІДІЛ, Москва водночас торгувала з ним нафтою. Нічого особистого, тільки бізнес.

Зображення з канала Ореста Сохара

"Останніх два роки ІДІЛ була зосереджена на Росії, часто критикуючи Путіна у своїй пропаганді, і вважаючи Росію співучасником діяльності, яка регулярно пригнічує мусульман", — кажуть аналітики.

Бойовики "Ісламської держави" — суніти. До речі, як і окупована Ічкерія (Чечня): солідарність з поневоленим кавказьким народом — це ще один динар в скарбничку ненависті до Кремля та його симпатиків.

Відповідальність за розстріли взяла на себе підгрупа "Ісламської держави", що називає себе ІДІЛ-К. "К" — це перша літери від "Хорасан" (Khorasan), стара назва регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану, та Афганістану. Фактично, ІДІЛ-К прагне контролювати добрий шмат Азії, від Казахстану на півночі до Мальдів на півдні; від Східного Ірану на заході до Західного Китаю на сході, підтягнувши нові регіони, як от Таджикистан. Це до слова про їх амбіції.

До речі, в минулому ІДІЛ приписував собі атаки, до котрих не мав жодного стосунку. Але цього разу їх "слід" підтверджений американською розвідкою.

Це вже не перший теракт ІДІЛ проти РФ: у вересні 2022 року бойовики ІДІЛ-К вже давали про себе знати, здійснивши теракт у російському посольстві в Кабулі. Але напад на "Крокус Сіті" виявився набагато кривавішим і значущішим за своїми масштабами. Цьому є свої пояснення: бойовики прагнуть у такий спосіб збільшити значущість, значить, — підтримку та силу.

ІДІЛ-К може продовжити свої атаки по світу, щоб досягти мети – "перетворитися на терористичну організацію з глобальним впливом". Особливо комфортно це вдаватиметься на території московії, спецслужби якої тратять здоровезні кошти на переслідування політичних ворогів режиму, тоді як безпека громадян витіснена з-поміж пріоритетів правоохоронців.

Тим часом в мережі розходиться інфо: ІДІЛ анонсував нові теракти у РФ і пригрозив особисто фюреру.

ПРОТЕ: ІДІЛ не можна вважати "хорошими хлопцями" тільки тому, що вони вважають кремль своїм ворогом. Хоча бойовики "Ісламської держави" здатні повернути РФ в часи тотального переляку, коли терористи наввипередки з ФСБ змагалися, хто першим влаштує диверсію проти росіян.

Джерело: авторський канал Ореста Сохара у Telegram.