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Кадырову стоит беспокоиться о последствиях теракта в "Крокусе" - Антон Геращенко

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Антон Геращенко Антон Геращенко
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Терракт исламистов может ударить по позициям Кадырова Новость обновлена 26 марта 2024, 00:34
Терракт исламистов может ударить по позициям Кадырова. Фото Коллаж "Телеграф"

Советник министра внутренних дел Украины – о влиянии теракта в "Крокус Сити Холле" на позиции Кадырова в России

Кадырову стоит беспокоиться о последствиях теракта в "Крокусе".

Часть ненависти будет направлена против него персонально.

Кадыров уже поспешил "выразить обеспокоенность" из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл". В своем телеграм канале он заявил, что "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Дон-дон также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта:

"Напомню, что мы уже успешно боремся с неонацизмом, и ничто не помешает так же успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона рф".

Уже в недалеком будущем мы увидим, насколько этот теракт пошатнет (или нет) власть Кадырова и начнется ли передел собственности и влияния.

Источник : Telegram-канал Антона Геращенко

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Теги:
#Теракт #Крокус Сити Холл #Антон Геращенко