Радник міністра внутрішніх справ України – про вплив теракту у "Крокус Сіті Холлі" на позиції Кадирова в Росії

Кадирову варто турбуватися про наслідки теракту у "Крокусі".

Частина ненависті буде спрямована проти нього персонально.

Кадиров вже поспішив "висловити стурбованість" через реакцію російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Холл". У своєму телеграм каналі він заявив, що "брехливі патріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Дон-дон також пригрозив "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту:

"Нагадаю, що ми вже успішно боремося з неонацизмом, і ніщо не завадить так само успішно поборотися з націоналістичними проявами всередині країни. З підбурювачами до етнічних чисток розмова буде короткою в рамках залізного закону Росії".

Вже в недалекому майбутньому ми побачимо, наскільки цей теракт похитне (чи ні) влада Кадирова і чи розпочнеться переділ власності та впливу.

Джерело: Telegram-канал Антона Геращенка