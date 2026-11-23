В Roshen снизили цену на популярные конфеты: килограмм теперь дешевле на 145 гривен
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Пока неизвестно, до какого дня будет действовать акция
Скидки на сладости позволяют приобрести любимые конфеты по более низкой цене и немного сэкономить. Особенно приятно, когда акционное предложение касается популярных сладостей, которые часто покупают к чаю или в подарок.
В этот раз внимание покупателей привлекла скидка на конфеты "Красный мак" в магазине Roshen. Об акционном предложении в Threads написала пользовательница ilonka_sobchuk.
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Сейчас на конфеты "Красный мак" действует скидка 28%. Благодаря акции стоимость одного килограмма сладостей снизилась с 518,50 до 373,32 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 145,18 грн на каждом килограмме.
Стоит учитывать, что речь идет именно о цене за килограмм. При этом наличие акционного товара и срок действия скидки лучше уточнять непосредственно в магазине.
Ранее "Телеграф" писал и о другом выгодном предложении для покупателей: в сети "АТБ" значительно снизили цену на популярный кофе. Благодаря акции покупатели могли сэкономить почти 300 гривен.