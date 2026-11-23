Пока неизвестно, до какого дня будет действовать акция

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Скидки на сладости позволяют приобрести любимые конфеты по более низкой цене и немного сэкономить. Особенно приятно, когда акционное предложение касается популярных сладостей, которые часто покупают к чаю или в подарок.

В этот раз внимание покупателей привлекла скидка на конфеты "Красный мак" в магазине Roshen. Об акционном предложении в Threads написала пользовательница ilonka_sobchuk.

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Сейчас на конфеты "Красный мак" действует скидка 28%. Благодаря акции стоимость одного килограмма сладостей снизилась с 518,50 до 373,32 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 145,18 грн на каждом килограмме.

По акционной цене килограмм "Красного мака" стоит 373,32 грн

Стоит учитывать, что речь идет именно о цене за килограмм. При этом наличие акционного товара и срок действия скидки лучше уточнять непосредственно в магазине.

Ранее "Телеграф" писал и о другом выгодном предложении для покупателей: в сети "АТБ" значительно снизили цену на популярный кофе. Благодаря акции покупатели могли сэкономить почти 300 гривен.