Автогаз 22 ноября сохранил цену во всех пяти сетях АЗС

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Бензин и дизель в Украине могут заметно подешеветь к концу ноября из-за снижения оптовых цен. В воскресенье, 22 ноября, три сети АЗС вновь снизили цены на отдельные виды топлива.

О снижении цен в WOG, SOCAR и "Укрнафте" сообщило РБК-Украина. OKKO и UPG оставили цены на уровне предыдущего дня.

Где подешевело топливо 22 ноября

SOCAR снижала цены второй день подряд. Стандартный А-95 подешевел еще на 1 грн за литр – до 89,90 грн/л, опустившись ниже отметки 90 грн. На столько же подешевели NANO 95 – до 92,90 грн/л – и обе марки дизеля: NANO стоил 104,00 грн/л, а NANO Extro – 107,00 грн/л.

WOG снизила цены на обе марки дизеля на 1 грн за литр: ДП Евро-5 стоило 101,90 грн/л, а ДП Mustang – 104,90 грн/л. "Укрнафта" на ту же сумму снизила цену А-92 – до 79,90 грн/л. Обычный А-95 в этой сети стоил 82,90 грн/л, стандартное дизтопливо – 98,90 грн/л.

Дизель может подешеветь до уровня ниже 100 грн за литр

С начала снижения цен, 4 ноября, бензин в опте подешевел на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизель – на 12,38 грн, до 88,31 грн/л, отмечает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. В рознице за тот же период цены снизились меньше: в среднем на 3,58 грн/л на бензин и на 3,75 грн/л на дизель.

По словам эксперта, оптовые партии с доставкой на следующей неделе уже предлагали по еще более низким ценам: бензин – по 65–66 грн/л, дизель в приграничных регионах – по 82–85 грн/л.

В декабре топливо может подешеветь еще заметнее Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"В большинстве сетей дизельное топливо уже стоит меньше 100 грн за литр. Думаю, на следующей неделе все снова будут торговать по двузначным ценам", – сказал директор консалтинговой группы.

По его оценке, в декабре цены могут снизиться еще заметнее. Это зависит от ситуации на внешних рынках и от того, обойдется ли без непредвиденных проблем внутри страны.

Как изменится цена при снижении на 20%

Экономист Олег Устенко в эфире "Новини LIVE" предложил применять один коэффициент для обоих видов топлива.

"Любую цену, которую вы сейчас видите на АЗС, и это касается и дизеля, и бензина, можно смело умножать на 0,8, чтобы понять, какой будет цена на нефтепродукты", – сказал экономист Олег Устенко.

Если применить эту формулу к ценам "Укрнафты" на 22 ноября, литр обычного А-95 стоил бы 66,32 грн (82,90 × 0,8), а литр стандартного дизеля – 79,12 грн (98,90 × 0,8). Это расчет для одной сети при снижении ровно на 20%.

Как сообщал "Телеграф", перед переходом на зимнее топливо водителям стоит заливать столько дизеля, сколько они израсходуют в ближайшие несколько дней.