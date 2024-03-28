Без современных технических решений наша победа невозможна

"Без людей выиграть эту войну невозможно. Мы не сделаем миллион роботов с искусственным интеллектом, которые за нас будут воевать". Интересен посыл комбата Руслана Каганца. И, в целом, я с ним согласен. Но дьявол кроется в деталях.

Люди играют значительную роль, но без роботизации, без оружия с искусственным интеллектом, без современных технических решений наша победа не возможна – это аксиома. Тот, кто технически и организационно выиграет эту гонку вооружений, современных вооружений, получит победу.

Я руководитель компании, которая работает в оборонном секторе и имеет свой достаточно интересный опыт, исходя из него, могу утверждать, что нам не нужны миллионы абстрактных роботов. Нам нужно очень быстро и качественно определить, что и как мы должны изменить на поле боя и воплотить это. Именно продвинутые военные должны определить потребность в машинах с достаточно грамотным пониманием основных технических требований для этих машин, пониманием тактики и стратегии их боевого использования. То есть применение этих машин должно гарантированно возвести на нет потуги вражеской армии как в наступлении, так и в обороне. Речь идет о тотальном перевооружении, более того о постоянном ралли. То есть, как только враг адаптировался к новым условиям, мы должны снова изменить их в нашу пользу.

На первый взгляд выглядит утопией. Но уверяю вас – нет. На нашем примере мы сконцентрированы на разработке комплексов, которые позволят ПВО переднего края плотно закрыть небо на высоту до 5000 м. Имеется в виду техническое задание обнаружения и поражения фронтовой и беспилотной авиации противника. Техническое задание для комплексов (общие требования к системе в целом) сформировано военными, практически выполняющими эту боевую работу. Это очень качественная коммуникация с военными от командиров бригад, начальников ПВО бригад, командиров дивизионов и, самое главное, коммуникация с солдатами и сержантами, делающими эту работу своими руками. Эти люди на себе ощутили алгоритмы боя. Они это знают по потерям и собственным ранениям. И именно это вдохновляет их на анализ потребности в технических средствах, которые им обеспечат преимущество, которые сделают их более мощными и менее уязвимыми. Таким образом, наши инженеры имеют очень эффективную коммуникацию с очень грамотным заказчиком.

Вместе с этими военными заказчиками мы определили, разработали и приняли к разработке и дальнейшему серийному производству линейку изделий. На прошлой неделе мы должны закончить заводские испытания первого изделия. Естественно, продолжаем НИОКР как на разработку и модернизацию новейших изделий, испытания, серийное создание и сервис. Все это делается в развертывании кооперации между профильными предприятиями.

А что получат военные? Применение комплекса позволит на примере одной бригады сократить потребность в личном составе от 40 до 24 человек. Количество времени нахождения бойцов на передовой сократится от 540 человеко-часов до 16 в сутки. При этом боевая эффективность увеличивается. И, самое главное, из 24 человек только 16 нужно и достаточно для того, чтобы выполнять весь объем боевой работы. 8 человек могут отдыхать. То есть становится возможным организовать работу военных по графику: 1 месяц дома, 2 месяца на фронте, при этом боевая работа выполняется в более приемлемых условиях со снижением рисков. При таких условиях ТЦК не будет бегать за людьми.

Это нужно делать.

И еще один нюанс. Конечно, прежде чем браться за разработку, мы внимательно изучаем внешний рынок. Мы изучаем разработки, которые существуют для того, чтобы не придумывать велосипед. Так вот, практически все образцы, в том числе от самых известных компаний, разрабатывались без всякого представления о современных реальных боевых условиях. И как следствие – таковы, что их нельзя применять. То есть эта техника для парадов или для полигонов, но никак не для войны. А наша как раз для боя, для победы. Поэтому даже на этом этапе, когда мы очень осторожно и очень ограниченному кругу предоставляем информацию о наших изделиях мы получили уже три достаточно интересных предложения по экспорту. То есть успешный продукт имеет возможность реализовать формулу финансирования ВСУ: экспортная торговая наценка должна кардинально снизить стоимость изделий для ВСУ. То есть просматривается возможность финансирования этой программы в достаточных объемах. Кроме того, для экономики страны это рабочие места, заработная плата, налоги и добавленная стоимость.

Надеюсь, что кроме нас, так же действуют и другие компании. Но, по моему мнению, это нужно делать системно, чтобы по этому алгоритму сотрудничества между военными и промышленностью каждый род, вид войск получал свои эффективные решения и применял.

В нашем случае такой алгоритм стал возможным благодаря инициативе высшего командования ПВО сухопутных войск ВСУ – именно они создали очень эффективный пример военного заказчика, при этом не формальный, а для работы, то есть ориентированный на результат. Объясняю: появился человек с реальным боевым опытом с широкой и грамотно выстроенной коммуникацией среди боевых подразделений, способный понять как организационные, так и тактические аспекты, перевести требования военных на технический язык и к тому же с полным и адекватным пониманием производственных и бизнес-процессов. Это придало нам решающий импульс. Именно таких людей нужно иметь всем, кто работает или намерен работать над программами такого рода. Очень советую. Без этого будет сложно. Опять же говорю на собственном опыте, поскольку командование ПВО без каких-либо подведений, анализа, консультаций вдруг отозвало "военного заказчика". Это очень усложнило НИОКР. И пользуясь случаем, обращаюсь к военному руководству: этот опыт нужно распространять, а не выбрасывать как хлам.

Чтобы победить в этой войне, мы, во-первых, должны сохранить жизнь и здоровье наших воинов, а также снять напряжение между теми, кто сейчас в окопах и в тылу.

И как это ни фантастически и пафосно звучит, но украинская промышленность должна занять ведущие позиции на международном рынке вооружений.