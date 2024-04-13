Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил внешнеполитическую ситуацию:

Хоть Конгресс и вышел с очередных каникул, законопроект о внешней поддержке, где заложены и десятки миллиардов долларов для нашей страны, так и не рассмотрен.

Несмотря на пробуксовку с поддержкой Украины со стороны США, ситуация, безусловно, изменится. Сейчас этому мешает исключительно избирательная кампания в Америке.

Понятно, что после выборов любой из кандидатов усилит поддержку Украины. Проблема в том, что нам она нужна гораздо раньше. На вчера, если быть точным.

У нас есть двухпартийная поддержка, но политические вопросы для американцев сейчас в приоритете.

Надеюсь, решение все-таки будет найдено раньше – в любом формате. Потому что такая нерешительность в первую очередь наносит непоправимый ущерб репутации самих Штатов как геополитического союзника. С ними всё меньше считаются те же Китай или Иран.

Соответственно, европейские государства и ориентирующиеся на США страны в других частях мира начинают активный поиск новых союзников. Так и складываются новые геополитические союзы в новой реальности. И тут США рискуют потерять все свое влияние…