Эксперт ОО "Бюро анализа политики" специально для "Телеграфа" объяснил, почему заминка с передачей помощи Украине серьезно бьет по репутации самих Штатов

На этой неделе выходит с каникул Конгресс США, который уже полгода не может принять решение о помощи Украине. К сожалению, заверения, что после принятия бюджета (это случилось в феврале) Палата представителей возьмется за законопроект о внешней поддержке, могут остаться просто заверениями. И процесс опять затянут. Так что не факт, что на этой неделе может быть принят важнейший для нас законопроект, но… Это не отменяет того, что его всё же примут.

Если на голосование вынесут принятый еще в феврале сенатский вариант – он точно пройдет. Но при этом часть республиканцев точно будут пытаться снять спикера Майка Джонсона с поста.

Либо Джонсон попытается протянуть некий свой вариант. Куда худший, чем принятый в Сенате. Точно с урезанием суммы (скорее всего, уберут прямое финансирование нашего бюджета, где дефицит на данный момент около 12 млрд долларов), а то и с выделением ее исключительно в кредит. Плюс – это затягивает принятия решения, потому что, в случае поддержки этого варианта Палатой представителей, его должен будет поддержать еще Сенат (что не факт).

Рано или поздно американская помощь Украине будет. Но речь, подчеркиваю, о варианте (лучшем или худшем для нас), а также о времени (нам всё это нужно было еще вчера).

А Путин на этом фоне будет усиливать давление. И на Украину, пытаясь захватить как можно больше территорий. И на наших партнеров, чтобы они снижали поддержку, "потому что всё равно будет, как хочет Москва".

Нет сомнений, что вся эта возня вокруг помощи Украине со стороны американских парламентариев серьезно бьет по репутации самих Штатов. При этом даже внутри демократов есть разные взгляды на российско-украинскую войну, разные течение. Есть "ястребы", а есть "голуби" – во главе с тем же советником Байдена по нацбезопасности – Салливаном. Последние то и дело призывают "не форсировать", боятся эскалации, готовы договариваться с Россией. И понятно, что дело тут не только в Салливане, а в группе боязливых политиков и бизнесменов, которые за ним стоят.

С другой стороны, среди республиканцев тоже далеко не все трамписты. И там немало лоббистов помощи Украине, особенно военной. Потому что именно среди Республиканской партии – масса представителей военного бизнеса. Ведь из 60 млрд долларов, запрашиваемых для Украины, более 40 млрд – так или иначе придут в ВПК именно США. И кроме моментов идеологических (поддержка демократии, противостояние автократии), тут есть чисто бизнесовые. Так что, играя против Украины, радикальная часть республиканцев играет и против части сопартийцев.