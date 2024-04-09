"США – самый крупный лицемер": эксперт заявил о необходимости сильного лидера на Западе, и это будут не Байден и не Трамп

Запад считает путинскую агрессию просто "плохим сном", но она может стать повседневной реальностью

Запад не способен ответить на тот вызов, который представляет ему российская угроза. Западный альянс нуждается в сильных лидерах, которые могут мобилизовать людей для отпора российским террористам; этого не смог сделать президент США Джозеф Байден, однако может сделать кто-то другой – например президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом написал профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль в колонке для американского издания The Hill. Он напомнил, что недавно министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил следующее: сейчас никто не делает достаточно для того, чтобы Украина победила.

"Логическая мысль, лежащая в его основе, состоит в следующем: если вы верите, как утверждает Эйде и большинство стран НАТО, что путинская Россия является экзистенциальной угрозой для Европы, то вы сделаете все возможное, чтобы противостоять этой угрозе, помогая Украине победить. Теперь рассмотрим от противоположного: если, как говорит Эйде, вы не делаете все возможное, чтобы помочь Украине, то из этого следует, что вы не считаете путинскую Россию экзистенциальной угрозой для Европы", – отмечает Мотыль.

По его словам, поведение стран НАТО, к сожалению, свидетельствует о втором варианте, а не о первом. Западные страны не хотят вводить жесткие санкции против России, не могут обеспечить соблюдение существующих и поддерживают Украину недостаточно. Даже Польша, которая является союзником Украины, не осознает, что блокирование украинской границы – это помощь российским террористам, а не решение национальных проблем. В этом вопросе позиция российских приспешников Виктора Орбана, премьера Венгрии и Роберта Фицо – премьера Словакии, а также Дональда Трампа выглядит более честной: они сразу позиционируют себя как враги.

Впрочем, угрозу хорошо осознают страны Балтии, поскольку они могут стать жертвами российской агрессии. В последнее время Украина получила еще одного могущественного союзника – президент Франции Эммануэль Макрон очень резко сменил риторику, хотя сейчас пока дальше слов дело не зашло.

"США – крупнейший лицемер. За исключением небольшой группы ярых сторонников Трампа в Конгрессе, американский политический класс утверждает, что подавляющее большинство поддерживает Украину и понимает масштабы российской угрозы. И все же Вашингтон оказался неспособным подчинить предвыборную политику и личные амбиции очевидной возможности того, что поражение Украины будет означать продолжение российской экспансии и Третью мировую войну — и гибель тысяч американцев", — отмечает Мотыль.

Профессор объясняет такое странное поведение западных стран тем, что они не способны поверить в "плохой сон" – что российский диктатор Владимир Путин может стать новым Адольфом Гитлером. Проблема в том, что если Путин пойдет дальше, чем в Украину, плохой сон станет повседневной реальностью. Западу сейчас не хватает собственного Уинстона Черчилля, или Франклина Рузвельта – сильного человека, который был бы способен мобилизовать людей на отпор террористам.

"Ирония заключается в том, что Путин — серийный неудачник, стратегический недоумок, которого легко может перехитрить западный лидер, который решится попробовать. Президент Владимир Зеленский, несмотря на все свои недостатки, оказался на высоте и, несмотря на нехватку политического опыта, сумел сплотить нацию и сказать "нет" "Путину. Поэтому появление сильных лидеров возможно даже сегодня", – отмечает он.

Мотыль отвергает идею того, что таким лидером может стать действующий президент США Джозеф Байден или его оппонент Дональд Трамп. Оба уже максимально дискредитировали себя.

"К сожалению, президент Джо Байден не смог повести мир против Путина. Дональд Трамп продемонстрировал, что он не может быть лидером, и точка. Это может оставить судьбу Украины и Запада в руках господина Макрона. Сможет ли он справиться с этой задачей и стать Шарлем где Голлем?", – заключает Мотыль риторическим вопросом.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины, а позже Франция объяснила, что речь не идет об отправке войск для участия в боевых действиях.

Идею Макрона поддержал президент Владимир Зеленский, пояснивший, что, например, французские инструкторы могли бы тренировать украинских военных непосредственно в Украине.

Возможное введение войск Франции в Украину станет мощным сигналом для Кремля, что ему не стоит рассчитывать на победу. Однако есть сразу несколько вариантов того, куда их могут перебросить.