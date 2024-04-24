Что делать мужчинам без загранпаспортов в Европе, США и Великобритании

В странах Европы, где не нужна виза, выйти из ситуации будет легче

Мужчинам из Украины призывного возраста перестали выдавать документы в консульских учреждениях за границей. Это произошло почти на месяц раньше, чем ожидалось, еще до вступления в силу закона о мобилизации (18 мая). В последние месяцы в дипломатических учреждениях за границей получить услуги было проблематично из-за очередей.

"Телеграф" разбирается, что теперь будут делать мужчины, не успевшие продлить загранпаспорт.

Объяснение МИД

На большинстве сайтов стран ЕС в инструкциях для украинцев без загранпаспорта советуют просто обратиться в посольство. Но новый закон о мобилизации предусматривает, что дипучреждения смогут лишь оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что защита прав и интересов граждан Украины остается приоритетом МИД, но в нынешних условиях главным все же является борьба за выживание Украины.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", — пишет Кулеба.

Мол, обязанность обновлять данные в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Нужно ли загранпаспорт

В начале полномасштабного вторжения все страны ЕС принимали украинских беженцев с любыми документами (например, только внутренним паспортом, свидетельством о рождении и т.д.). Теоретически попасть в Европу без загранпаспорта можно и сейчас. На сайте польского правительства указано только, что нужно обратиться к пограничникам, то есть причина должна быть уважительной.

В Польше скоро изменятся правила получения налогового номера для украинцев (PESEL), что при этом позволяет получать соцвыплаты и медицинские услуги. С 1 июля 2024 условием для оформления этого номера будет только действительный загранпаспорт гражданина Украины.

В то же время, в Германии не требуют от украинцев биометрический паспорт или шенгенскую визу. Такие люди все равно находятся в стране на законных основаниях и могут оформить социальную помощь.

В Великобритании при въезде просят загранпаспорт с визой, при чем подавать заявку нужно еще до прибытия на границу. Документ необходим для получения разрешения на работу (вид BRP), паспорт могут попросить в больнице NHS. Что делать без документа — не указано, известно только, что можно получить разрешение на работу.

В США украинский загранпаспорт обязателен, там еще нужно, чтобы он имел срок годности с большим запасом, и свободные страницы.

Является ли это реальной проблемой

Адвокат Арам Асрян рассказал "Телеграфу", что украинцы за границей все же будут пытаться изменить свой статус.

"В этом случае я думаю, что украинцы за границей, у которых истечет срок действия паспортов, и которые не желают возвращаться в Украину в военное время, скорее всего, будут пытаться: или менять свой статус в Европе по "временной защите" — на официальное" беженство", или получить гражданство (паспорт) другой страны, или просто останутся за границей незаконно", — говорит адвокат.

Юрист добавил, что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, а европейские документы, подтверждающие временную защиту украинцев — это документы дополнительные, которые дают право только находиться в стране Европейского Союза и пользоваться определенными привилегиями и преимуществами в соответствии с политическими решениями Европейского Союза.

"Чем больше, такие документы выдаются в загранпаспорта. То есть, без действующих загранпаспортов человек если и может, то пользуется своими европейскими документами временно (до даты истечения срока их действия), и по общим правилам он всегда должен иметь при себе действующий загранпаспорт", — отметил юрист, добавив, что вопрос, насколько это решение власти что-то решает, остается открытым.

В то же время в Украинском Хельсинкском союзе (УХС) по правам человека заявили, что эффективность влияния на мужчин вызывает сомнения.

"Сколько из тех мужчин, которые уже сбежали за границу, будут возвращаться именно для того, чтобы остаться? Мы понимаем, что количество таких почти равно нулю в этом случае. А кого же они хотят тогда вернуть? Тех, кто и так имеет законные основания", чтобы уехать? Так они снова пройдут ВЛК и выедут обратно, просто потратят на это дополнительный ресурс и время на то, чтобы это все сделать.

Он добавил, что так же бездействуют МИД влияния и на мужчин призывного возраста, которые уже давно проживают за границей. Для них ограничение доступа к консульским услугам может стать стимулом обрести гражданство другой страны.

Кроме этого, по окончании действия загранпаспорта некоторые страны могут выдать так называемый серый паспорт. Это документ, позволяющий легально находиться на территории страны, зарабатывать на жизнь, строить карьеру, получать образование, иметь семью. Паспорт выдается на ограниченный срок, обычно это один-три года. А по истечении этого периода его нужно возобновлять.

Также ранее "Телеграф" писал, что лица, подавшие документы в консульства до вторника 23 апреля и оплатившие услугу, смогут ее получить.