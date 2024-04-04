"Без победителей и проигравших": Китай заявил, как должна закончиться война в Украине

Китай будет продолжать играть "конструктивную роль"

Китай считает, что война в Украине должна быть прекращена путем переговоров, а не сражений. При этом по результатам этих переговоров не должно быть победителей и проигравших.

Такое заявление сделал спикер министерства иностранных дел Ван Венбин на брифинге. Назвав войну "украинским кризисом" он сказал, что есть риск эскалации, потому нужно прилагать усилия, чтобы закончить конфликт.

Ван Венбин добавил, что в политическом регулировании не должно быть тех кто проиграл или победил. В свою очередь Китай будет продолжать играть "конструктивную роль".

"Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял ни одной стороне смертельное оружие или оборудование. Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта", — подчеркнул спикер.

Также он считает, что другим странам не следовало бы критиковать отношения Китая и РФ.

"Другие страны не должны дискредитировать и нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией, не должны взрывать законные права Китая и китайских компаний, а также не должны безосновательно перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию между лагерями", – подытожил Ван Венбин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце марта спикер МИД Линь Цзянь сказал, что Китай готов посодействовать переговорам между Украиной и Россией.

Также стоит добавить, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложенный Китаем план по прекращению войны "наиболее четким и разумным". Вместе с тем он прокомментировал условия Зеленского насчет переговоров и заочно нахамил ему.