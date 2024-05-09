Украинский военный, заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО, заместитель председателя Муниципального Дозора Киева Антон Колумбет отреагировал на скандальный номер "Квартала 95"

Ничего не имею против сатиры, даже если она остросоциальная. Поэтому она и оскорбляет всегда кого-то — потому что высмеивает настоящие изъяны общества, и какой-то слой населения будет ущемлен, потому что увидел себя в этом кривом зеркале.

Но есть нюанс, связанный с сатирой для кугутов, то есть паясничание. Почему-то никто из их сценаристов никогда не затрагивает действительно жизненные темы, концентрируясь на сути юмора "кугуты смеются над людьми". К примеру?

Сценарий 1. Действие происходит в 2022 году, в гараже, где сидят два кума. Один предлагает бизнес-план – пользуясь затруднительным положением в стране, накупить кучу генераторов и продать с дикой наценкой, наконец-то обогатившись. Далее сюжет демонстрирует мытарства двух кумовьев, которые сначала продают машины и квартиры для получения стартового капитала, затем проигрывают весь капитал в онлайн-казино, затем берут кредит в сервисе микрокредитования под дикие проценты, выезжают волонтеры по программе "Путь" и наконец привозят в Украину фуру генераторов. Заканчивается номер тем, что они оба зимой 2023 года сидят на местном базаре на куче генераторов, которые никому за такие деньги не нужны, и к ним приходят коллекторы, подключая паяльник к одному из генераторов.

Сценарий 2. Герой номера во избежание мобилизации находит в своем доме 78-летнюю одноглазую пенсионерку и начинает за ней ухаживать с целью женитьбы. Пенсионерка воспринимает его влюбленность как искреннюю и реагирует как юная девушка, которую добивается слишком назойливый поклонник. В конце концов, после долгих и исполненных комедией ситуаций, они женятся, но на следующий день после свадьбы она умирает. Герой теряет основание для уклонения от призыва и в конце топится в Тисе.

Сценарий 3. Типичный мамкин темщик во время работы в папиной обнальной конторе попадает в рейд ТЦКшников. Чтобы спастись, он переодевается в женское платье, бреет ноги, надевает парик и пытается пройти через границу. Один из ребят с границы завязывает беседу со спортивного вида незнакомкой, настойчиво приглашает ее на свидание. Весь последующий сюжет номера крутится вокруг того, как царапка пытается незаметно убежать сначала от свидания, потом из ресторана, и уже ночью у него дома происходит страшная развязка.

Разве этого нельзя выкрутить довольно веселый ситком? Мне кажется, что можно. Тем более что с небольшой гиперболизацией все эти три ситуации абсолютно возможны в окружающей действительности. Проблема только одна – быдло не будет над этим смеяться, потому что ему станет НИПРИЯТНА. Именно потому, что в кривом зеркале оно увидит свое мещанское, шипящее и глупое рыло. И это – настоящий ответ на то, для кого делается вот такой вот "эстрадный юмор" в нашей истекающей кровью стране.

Источник: пост Колумбета в Facebook