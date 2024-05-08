Разговоры об отправке французских войск в Украине не дают покоя РФ: Захарова пригрозила Макрону

Агрессивность РФ не знает границ

В России снова разразились угрозами по поводу перспективы появления в Украине французских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "в случае их появления в зоне конфликта, станут целями для российских вооруженных сил".

Об этом Захарова заявила на своем брифинге, ее цитируют росСМИ. По словам Захаровой, "сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Однако для России, добавила она, ситуация выглядит более чем определенной.

"Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил", — сказала представитель МИД России, добавив, что Париж имеет "доказательства возможных последствий участия в конфликте".

Напомним, недавние заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного присутствия западных войск в Украине и допустимости ударов оружием Англии по территории РФ напрягли Кремль. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что они "опасны" и "нагнетают напряженность".

Тем временем Макрон заявил, что рад реакции Кремля на свое заявление о возможной отправке западных войск в Украину. По его словам, это показывает, что подобная стратегия работает.

Как сообщал "Телеграф", появилась информация, что страны НАТО вскоре могут утвердить декларацию с отказом от введения войск в Украину. Также планируется, что контактная группа в формате "Рамштайн" перейдет под контроль штаб-квартиры альянса в Брюсселе.