Переговоры Макрона и Си Цзиньпина: Украина будет одним из главных вопросов, - СМИ

После Франции он направится в Сербию и Венгрию

В воскресенье, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию. Во время переговоров президент Франции Эммануэль Макрон попробует убедить его заставить Россию прекратить войну против Украины.

Франция стала первой страной, которую посещает Си Цзиньпин в рамках его европейского турне. После этого он направится в Сербию и Венгрию, отмечает Associated Press.

О чем будут говорить Макрон и Си Цзиньпин:

война на территории Украины;

вопросы Ближнего Востока;

торговля и глобальные вызовы;

изменения климата.

Один из собеседников издания отметил, что Франция надеется, что эти переговоры могут помочь убедить Китай использовать свои рычаги влияния на РФ для завершения войны в Украине. Известно, что вскоре Китай планирует посетить российский президент Владимир Путин.

В частности, Макрон поднимет в разговоре с СИ вопрос поставок китайских компаний, которые поддерживают российские военные усилия, несмотря на санкции Европейского союза. Он попытается оказать на своего китайского коллегу давление в этом вопросе. Кроме того, Париж будет доносить до Пекина необходимость поддержания диалога с Киевом.

"Поскольку Франция готовится к проведению летних Олимпийских игр, Макрон заявил, что попросит Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы сделать Игры "дипломатическим моментом мира" и уважать олимпийское перемирие", — сказано в статье.

Напомним, ранее на Западе оценили шансы, что Макрон добьется желаемого от Си. Переговоры по основным вопросам — война России против Украины и торговый дисбаланс в отношениях Китая с Европейским Союзом, точно не будут легкими.