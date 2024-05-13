Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив кадрові перестановки Путіна

Факт зміни міністра оборони РФ не викликає у мене радості. Річ у тім, що перший заступник голови уряду РФ Андрій Бєлоусов, який прийшов на зміну Сергію Шойгу, відомий як людина, яка вміє вибудовувати планову економіку.

І для розвитку російського Міноборони (воно ж – "міністерство вбивств") це, на жаль, для нас, досить хороша риса. Бєлоусов – професійний економіст, який, очевидно, має довіру Путіна.

При цьому привертає увагу ще ряд перестановок. Наприклад, те, що Шойгу став секретарем Радбезу РФ, швидше за все, свідчить, що він залишається у близькому колі Путіна.

Водночас свою посаду зберіг глава МЗС Сергій Лавров, який уособлює максимально цинічну та нахабну російську дипломатію путінського правління.

Цікаво, куди відправиться тепер уже колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев, син якого – Дмитро, став віцепрем’єром (це елемент посилення його апаратного впливу). У російських колах обговорюється, що Миколі Патрушеву нібито пропонують пост довічного сенатора. Але я не виключав би, що він стане керівником президентської адміністрації.

Путіну потрібні віддані і, я сказав би, ідеологічно близькі люди. При цьому важливо розуміти, що саме Патрушев вигодував Путіна, а не навпаки.