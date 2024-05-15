Политолог объяснил, почему попытка наступательных действий РФ не будет успешной

Все продолжают говорить о возможном наступлении на Сумы. Хотя враг где-то заблудился под Волчанском и силы у него на Северо-Восточном фронте ограничены.

Еще раз: наступать они могут в оперативной зоне южнее Сейма. А это в Харьковской и Сумской области более 600 км. Территория прорезана по рекам Псел, Ворскла и их притокам. Они тоже разрезают территорию на несколько оперативных направлений. И просто взгляните на карту.

Наступать именно на Сумы из Суджи – самый невариант. Ибо леса и болота. Побьют технику из засад. Просится наступление на Белополье из Теткино. Ну здесь и типа: "мест за РДК". И возможность перерезать шоссе на Глухов и железную дорогу Сумы-Киев в районе Ворожбы. Но опять же, по карте красиво, а в реальности луга, лесополосы. Трудно.

А главное — вдали от Волчанска. Потому что им же опрокидывать подразделения. Одно дело на 100–150 км. За ночь успеешь. Другое дело — на 300-500.

Поэтому самым перспективным местом для российского наступления, если говорить о Сумщине — прощупывание (на большее они сейчас не тянут) — от Грайворона (где гулял русский легион "Свобода") в сторону Великой Писаревки. Потому что это и ближе к Харькову. И там два возможных оперативных направления для возможного развития:

на юго-запад в сторону Ахтырки на нефтегазовые поля, чтобы устрашить нашу добывающую отрасль;

или к юго-востоку в сторону Богодухова. Чтобы перерезать коммуникации на путях Киев-Сумы-Харьков.

Здесь и застроек меньше. И ландшафты не затоплены. Это россияне знают (не подумайте, что я здесь тайны раскрываю). Но это знают и в нашем генштабе. Поэтому, пдрсы, заходите. Вам здесь и смертушка будет.

Но опять-таки: это не попытка прорыва. Это прощупывание. Ну и чтобы напугать, настращать. И чтобы мы побольше резервов сюда оттащили. А пока враг теряет в день уже не по 1000, а по 1500 мешков с грузом 200.

Это лето их последней инициативы. Дальше сдуваться начнут. Держимся! Без паники! Всё будет Украина!