Політолог пояснив, чому спроба наступальних дій РФ не буде успішною

Усі продовжують говорити про можливий наступ на Суми. Хоча ворог десь заблукав під Вовчанськом і сили у нього на Північно-Східному фронті обмежені.

Ще раз: наступати вони можуть в оперативній зоні південніше Сейму. А це у Харківській і Сумській області понад 600 км. Територія прорізана річками Псел, Ворскла та їх притоками. Вони теж розрізають територію на кілька оперативних напрямків. І просто гляньте на карту.

Наступати саме на Суми з Суджі — самий неваріант. Бо ліси і болота. Поб’ють техніку із засад. Проситься наступ на Білопілля з Тьоткіно. Ну тут і типу: "месть за РДК". І можливість перерізати шосе на Глухів і залізницю Суми-Київ в районі Ворожби. Але знову ж, по карті красиво, а в реальності луки, лісосмуги. Важко.

А головне — далеко від Вовчанська. Бо їм же перекидати підрозділи. Одна справа на 100-150 км. За ніч встигнеш. Інша справа — на 300-500.

Тому найперспективнішим місцем для російського наступу, якщо говорити про Сумщину — є промацування (на більше вони зараз не тягнуть) — від Грайворона (де гуляв рускій легіон "Свобода") у бік Великої Писарівки. Бо це і ближче до Харкова. І там два можливих оперативних напрямки для можливого розвитку:

на південний захід у бік Охтирки на нафтогазові поля, щоб застращать нашу видобувну галузь.

або на південний схід у бік Богодухова. Щоб перерізати комунікації на шляхах Київ-Суми-Харків.

Тут і забудов менше. І ланшафти не затоплені. Це росіяни знають (не подумайте, що я тут таємниці розкриваю). Але це знають і у нашому генштабі. Тому, пдрси, заходьте. Вам тута і смертушка буде.

Але знову ж: це не спроба прориву. Це промацування. Ну і щоб налякати, настращати. І щоб ми побільше резервів сюди відтягли. А поки-що ворог втрачає в день вже не по 1000, а по 1500 мішків з грузом 200.

Це літо їх останньої ініціативи. Далі здуватися почнуть. Тримаймося! Без паніки! Все буде Україна!