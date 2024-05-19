Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о новой тактике российских воздушных атак

Сегодня налёт дронов-камикадзе на Одессу происходил с запозданием по времени суток и, первая группа была зафиксирована около 2:00.

Последний Shahed-136 был сбит после 5:30, то есть, уже после рассвета. Как известно, налёты дронов-камикадзе осуществлялись в ночное время суток, что, по версии российского командования, повышает эффективность их применения и снижает вероятность сбития. Ну, это по их версии, но сегодня они действительно затянули надолго.

Но, буквально сразу после волны дронов-камикадзе были замечены разведывательные дроны. Около 7:20 с включением воздушной тревоги и около 8:00 в направлении Измаильского района.

На стандартную дорозведку не сильно похоже, поэтому вполне может быть подготовка к применению баллистики, а вот, что до Shahed-136, не исключено, что может быть частью новой тактики, расширяющей временные рамки. Пока наблюдаем.

С другой стороны, в то время как все продолжают в информационном потоке муссировать тему Patriot и SAMP/T, практически не упоминается потребность и дефицит в ЗРК малого радиуса действия, которых нам критически не хватает. Особенно таким городам как Одесса и Харьков.