Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про про нову тактику російських повітряних атак

Сьогодні наліт дронів-камікадзе на Одесу відбувався із запізненням за часом доби і перша група була зафіксована близько 2:00.

Останній Shahed-136 був збитий після 5:30, тобто вже після світанку. Як відомо, нальоти дронів-камікадзе здійснювалися вночі, що, за версією російського командування, підвищує ефективність їх застосування і знижує ймовірність збиття. Ну, це за їхньою версією, але сьогодні вони справді затягли надовго.

Але, буквально відразу після хвилі дронів-камікадзе було помічено розвідувальні дрони. Близько 7:20 із включенням повітряної тривоги та близько 8:00 у напрямку Ізмаїльського району.

На стандартну дорозвідку не дуже схоже, тому цілком може бути підготовка до застосування балістики, а ось, що до Shahed-136, не виключено, що може бути частиною нової тактики, що розширює часові рамки. Поки що спостерігаємо.

З іншого боку, коли всі продовжують в інформаційному потоці мусувати тему Patriot і SAMP/T, практично не згадується потреба і дефіцит у ЗРК малого радіусу дії, яких нам критично не вистачає. Особливо таким містам як Одеса та Харків.