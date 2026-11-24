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Али, 19-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, официально сменил фамилию на Мусаев еще в январе 2025 года в Грозном. В июле того же года власти Сербии выдали ему паспорт.

О смене фамилии сообщило "Агентство. Новости", изучившее данные из утечки ЗАГСа. В записи о рождении Али его родителями указаны Рамзан Кадыров и Медни Кадырова.

Запись о рождении Али указывает на его родство с главой Чечни

Как оформили смену фамилии

Свидетельство выдал Центральный отдел ЗАГСа Грозного. В записи о перемене имени указаны прежние и новые данные: Кадыров Али Рамзанович и Мусаев Али Рамзанович. Имя и отчество остались прежними.

После смены фамилии Али получил новый внутренний паспорт

На следующий день Али получил новый внутренний паспорт. По данным портала госуслуг, документ оформлен на фамилию Мусаев, а прежний паспорт на фамилию Кадыров признан недействительным.

Гражданство Сербии и зарубежные поездки

Решение о приёме Али Мусаева в гражданство правительство Сербии приняло 10 июля 2025 года. В документе указано, что он родился 14 декабря 2006 года в чеченском селе Центарой, которое сейчас называется Ахмат-Юрт. Решение подписал председатель правительства Сербии Джуро Мацут.

Решение о гражданстве Али подписал глава правительства Сербии

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), под фамилией Мусаев Али больше 100 раз летал за границу на частных самолётах, преимущественно в Дубай. Изучив эти перелёты, расследователи обнаружили ранее неизвестный бизнес-джет семьи Кадыровых – Bombardier Global 6000, который купили у европейского владельца в августе 2025 года.

Фамилию Мусаев в зарубежных поездках использовали и другие дети главы Чечни: его дочери Айшат, Карина, Табарик и Хеди, а также сыновья Адам, Ахмат и Абдулах.

Как сообщал "Телеграф", российские источники утверждали, что состояние главы Чечни ухудшилось и ему стало труднее передвигаться без помощи. Это также заметно на видео.