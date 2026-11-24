Иногда товар выгоднее купить за несколько дней до начала большой распродажи

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В Украине стартовали распродажи к Черной пятнице, однако не все покупатели верят в обещанные скидки. В сети разгорелось обсуждение после публикации магазина о начале акции. Один из пользователей показал, сколько заплатил за тот же товар незадолго до распродажи, и сравнение оказалось неожиданным.

К началу Чёрной пятницы погружной блендер Tefal подорожал по сравнению с ценой до акции, рассказал покупатель. До распродажи он заплатил за него 2 099 гривен.

Пользователь @yur1008 опубликовал карточку блендера Tefal HB67E830 и данные своего заказа на ту же модель.

Скидка в процентах не всегда показывает реальную выгоду покупки

"Какая-то у вас неправильная чёрная пятница. Стало дороже, чем было", – написал @yur1008.

Другой пользователь предложил указывать рядом с каждым товаром его минимальную цену за предыдущие 30 дней. Такая отметка помогла бы сравнивать цены: скидка в процентах показывает разницу с зачёркнутой ценой, а реальную выгоду – сколько тот же товар стоил до акции.

Покупатели предлагают указывать минимальную цену товара за последние 30 дней

История с блендером показывает: громкая надпись "Чёрная пятница" ещё не означает, что товар действительно подешевел. Иногда выгоднее купить его за несколько дней до начала большой распродажи.

Как сообщал "Телеграф", некоторые украинские магазины запускают акции ещё до пятницы. Во время проверки 18% продавцов использовали таймеры и сообщения об остатках товара, чтобы подтолкнуть покупателей к покупке – по данным проверки. Эти сведения дают общий контекст для истории с блендером Tefal, но не подтверждают цену этой модели в конкретном магазине.