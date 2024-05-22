Главный вызов для Украины на ближайшие полтора года — в нас самих

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал, чего Украине ждать в ближайшие годы

Давайте зафиксирую текущую ситуацию. На 2024 год у нас закрыт вопрос по поставкам оружия. США, ЕС и отдельные европейские страны выделили достаточные бюджеты.

В 2025 Европа продолжит наращивать военную помощь (одна Германия грозится выделить 15 млрд евро).

Помощь США зависит от результатов выборов президента и Конгресса. Здесь — рулетка, пока гадать не будем.

Но есть вариант страховки на случай плохого исхода — 50 млрд долларов, выделенные за счет доходов от замороженных российских активов.

То есть двухлетний плач полезных идиотов, что "запад нас сливает", с большой вероятностью не оправдается и в 2025.

Это означает, что сейчас все в руках украинской власти и общества.

Насколько грамотно будет действовать военное руководство, насколько правильно будут налажены процессы, сколько моральных сил осталось у воюющих, сколько резервов патриотизма — в тылу.

Российские силы не безграничны. Аналитики сходятся, что в 2025 мы увидим заметное уменьшение количества российского "железа" на фронте. Склады все больше пустеют, а производство новой техники и близко не покрывает потери.

С поставками на фронт российского "мяса" пока неясно. Сейчас все решают безумными выплатами при заключении контракта. Но рано или поздно желающие получить миллион и умереть закончатся, как закончился поток идеологически заряженных, и тогда придется снова решать кнутом. Здесь воздержусь от прогнозов, будем наблюдать.

Итого. Главный вызов на ближайшие полтора года — в нас самих

Источник: пост Шрайка в Telegram