Головний виклик для України на найближчі півтора роки – у нас самих

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк розповів, чого Україні чекати найближчими роками

Давайте зафіксую поточну ситуацію. На 2024 рік у нас закрито питання щодо постачання зброї. США, ЄС та окремі європейські країни виділили достатні бюджети.

У 2025 році Європа продовжить нарощувати військову допомогу (одна Німеччина погрожує виділити 15 млрд євро).

Допомога США залежить від результатів виборів президента та Конгресу. Тут — рулетка, доки гадать не будемо.

Але є варіант страховки на випадок поганого результату — 50 млрд. доларів, виділені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Тобто дворічний плач корисних ідіотів, що "захід нас зливає", з великою ймовірністю не виправдається і 2025 році.

Це означає, що зараз все в руках української влади та суспільства.

Наскільки грамотно діятиме військове керівництво, наскільки правильно буде налагоджено процеси, скільки моральних сил залишилося у воюючих, скільки резервів патріотизму — у тилу.

Російські сили не безмежні. Аналітики сходяться, що 2025 року ми побачимо помітне зменшення кількості російського "заліза" на фронті. Склади дедалі більше порожніють, а виробництво нової техніки й близько не закриває втрат.

З постачанням на фронт російського "м’яса" поки що неясно. Нині все вирішують шаленими виплатами під час укладання контракту. Але рано чи пізно охочі отримати мільйон і померти закінчаться, як закінчився потік ідеологічно заряджених, і тоді доведеться знову вирішувати батогом. Тут утримаюся від прогнозів, спостерігатимемо.

В підсумку. Головний виклик на найближчі півтора роки – у нас самих

Джерело: пост Шрайка в Telegram